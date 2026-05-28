Javier Milei recibirá al gemólogo inglés Maurice Ostro y a directivos farmacéuticos

El presidente Javier Milei encabezará este viernes una serie de audiencias en la Casa Rosada que incluirá un encuentro con el empresario y filántropo inglés Maurice Ostro y una reunión posterior con las autoridades de la Cámara de Especialidades Medicinales.

Las entrevistas presidenciales coinciden con el lanzamiento del Super RIGI, el nuevo marco normativo diseñado por el Gobierno nacional para la atracción de grandes capitales extranjeros.

Interés en inversiones tecnológicas y regalos oficiales

El encuentro con Ostro está pautado para las 10:00 horas, lo que consolidará un nuevo contacto entre el jefe de Estado y el inversionista británico.

El empresario, conocido internacionalmente por poseer el topacio azul más grande del planeta, mantiene un interés particular en financiar la instalación de centros digitales destinados al procesamiento de datos en el país.

El vínculo con el especialista en gemas ya registra antecedentes en el registro oficial de obsequios de la Presidencia de la Nación, donde consta que el mandatario recibió unos gemelos y una pulsera confeccionados con la mencionada piedra semipreciosa.

Debate por patentes médicas y el acuerdo con Estados Unidos

Hacia el mediodía, el Presidente recibirá a los representantes de la entidad farmacéutica.

La reunión con Gastón Domingues Caetano, titular de la cámara sectorial, se producirá en un escenario de discusiones técnicas y comerciales abiertas en torno a la implementación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Este tratado constituye una de las exigencias principales dentro de las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y la Argentina.

A pesar de que la iniciativa legislativa ya cuenta con un dictamen favorable en las comisiones del Congreso, la administración oficialista todavía no ha definido la fecha en la que impulsará su tratamiento definitivo en el recinto de la Cámara de Diputados.