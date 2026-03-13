Javier Milei llegó a Madrid para encabezar un encuentro de líderes liberales y participar de un foro económico

Sin respiro tras su reciente paso por Estados Unidos y Chile, el presidente Javier Milei aterrizó este viernes en la ciudad de Madrid, España para cumplir con una cargada agenda centrada en la difusión de las ideas de libre mercado.

El Jefe de Estado llegó a ese metrópoli europea, donde se posiciona como la figura central de una cumbre que congrega a la élite empresarial y política del sector liberal.

El epicentro de la actividad será el Palacio Vistalegre, sede del Madrid Economic Forum 2026. En este escenario, Milei tiene la responsabilidad de clausurar el evento el próximo sábado.

Según los organizadores, el Presidente aprovechará su intervención para profundizar en los pormenores y los logros obtenidos por su plan económico en Argentina ante un auditorio compuesto por especialistas y hombres de negocios.

Encuentros políticos y distinciones académicas

La jornada del sábado 14 marca el punto más alto de la visita. El cronograma oficial inicia con una reunión privada entre Milei y el titular de VOX, Santiago Abascal, referente de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez. Posteriormente, el mandatario sostiene un encuentro con el reconocido economista Jesús Huerta de Soto.

Antes de concluir su estadía, el programa prevé un momento de reconocimiento teórico: el economista Philipp Bagus hará entrega a Milei de un premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises. Una vez finalizada su disertación en el foro y recibida la distinción, el Presidente emprende el vuelo de retorno hacia Buenos Aires.