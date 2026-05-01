¡VIDEO! Elisa Carrió advirtió sobre un "inicio de Estado autoritario" tras los ataques de Milei a la prensa

La referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cuestionó este viernes 1 de mayo de 2026 el accionar del presidente Javier Milei respecto a sus críticas hacia el sector periodístico.

A través de una pieza audiovisual difundida en sus redes sociales, la exdiputada sostuvo que el país atraviesa el inicio de una etapa de naturaleza violenta contra la libertad de expresión, vinculando la actitud del mandatario con la formación de regímenes biototalitarios que serán objeto de análisis en el Instituto Hannah Arendt.

En el día del trabajador expreso mi repudio al accionar del gobierno contra los trabajadores de prensa. pic.twitter.com/B4X2iYtQY7 — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) May 1, 2026

Alerta por el uso de tecnología y persecución

Elisa Carrió enfatizó que el actual escenario representa una crisis por autoritarismo, señalando que el Jefe de Estado no tolera disidencias.

"Cualquier opinión disidente, pero es más, cualquier pensamiento disidente, va a ser controlado y repudiado con el sistema de la inteligencia artificial. Todos vamos a ser perseguidos", remarcó la dirigente, quien además mencionó al empresario Peter Thiel como un actor que facilitaría este proceso.

Según la visión de la fundadora del ARI, el ataque a la prensa es el paso posterior a los ataques a la política, y advirtió a la ciudadanía sobre las consecuencias de no reaccionar a tiempo.

"Si la sociedad no sale en defensa del periodismo todos vamos a ser perseguidos", insistió, tras recordar sus advertencias previas durante la campaña electoral donde comparó la emergencia del movimiento libertario con "el huevo de la serpiente".

Repudio el accionar del gobierno contra el periodismo.



El inicio de los estados autoritarios y / o totalitarios se evidencia en el odio que profesa el presidente no sólo contra los periodistas sino contra la libertad de expresión. Esto está marcando un tinte autoritario de una... — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) May 1, 2026

Críticas a Juntos por el Cambio

La exdiputada nacional también dirigió sus cuestionamientos hacia los dirigentes que integraron con ella la alianza Juntos por el Cambio y que hoy mantienen cercanía o silencio ante la gestión de La Libertad Avanza.

En su mensaje, calificó a sus antiguos aliados como "cómplices" por no manifestarse contra las formas del Ejecutivo.

"¿Hasta dónde van a complacer al Presidente? ¿Cuántos silencios se van a bancar?", planteó Elisa Carrió de forma retórica.

Para la dirigente, la situación actual no admite puntos medios en términos institucionales, concluyendo su intervención con una definición tajante: "O se está con la República o se está contra la República. O se defiende al periodismo o se está contra la República".