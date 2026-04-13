Elisa Carrió criticó a Manuel Adorni y vaticinó que el oficialismo no reelegirá

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, lanzó duras críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a raíz de su reciente viaje en avión privado a Punta del Este.

Durante una entrevista, la exlegisladora cuestionó los gastos del funcionario y afirmó que el actual mandatario, Javier Milei, no logrará la reelección en 2027 debido a un eventual retorno de la sociedad hacia posiciones moderadas.

Críticas al viaje y sospechas de corrupción

Carrió calificó la situación que rodea al ministro coordinador como "bizarra" y "ridícula".

En sus declaraciones, hizo hincapié en el costo del traslado al exterior y comparó el gasto del pasaje privado con lo que representaría un mes de estadía completa en el balneario uruguayo.

Ante la consulta sobre la integridad del funcionario, la dirigente fue tajante al vincular su situación con un proceso de ascenso social acelerado.

"Pero obvio. Es el ascenso social por excelencia, que yo lo vi en la Cámara de Diputados", respondió Elisa Carrió al ser consultada sobre si consideraba corrupto a Manuel Adorni.

Además, sumó a su crítica el estilo visual de la escribana Adriana Nechevenko, mencionando que le parecía "una corrupción de Almodóvar" y comparando su estética con la de Karina Milei.

Visión electoral hacia 2027

Respecto al panorama político de Argentina, la referente de la Coalición Cívica vaticinó una derrota para el actual Gobierno en los próximos comicios presidenciales.



Mientras que en su análisis, el electorado tiende a oscilar entre posturas drásticas antes de estabilizarse nuevamente en propuestas de centro.

"Las sociedades van de un extremo al otro, pero hay un punto en que vuelven al medio", explicó la dirigente para fundamentar su postura de que el actual Presidente no obtendrá un segundo mandato.

Según fuentes consultadas pro Crónica, la exdiputada sostiene que este ciclo político encontrará su límite en la búsqueda de equilibrio por parte de la ciudadanía.