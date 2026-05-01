Javier Milei se reunió con el embajador argentino en Francia tras la puesta en marcha del acuerdo UE- Mercosur

El presidente Javier Milei se reunió con el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, el día que comenzó a aplicarse el acuerdo de comercio entre la Unión Europea y Mercosur.

Por parte, el mandatario participó de una teleconferencia entre la Unión Europa y el Mercosur junto con su par de Paraguay, Santiago Peña, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Por su parte, Milei mantuvo una conversación por llamada con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

"Canadá es el inversor número uno en minería en nuestro país. La estabilidad macroeconómica y el RIGI han permitido dotar de capacidad de ejecución, monetizando los recursos que permanecieron durmientes por tantas décadas", expresó el canciller Pablo Quirno.

El Presidente @JMilei mantuvo hoy una llamada con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney (@MarkJCarney) en la que dialogaron sobre el escenario internacional y en particular sobre la evolución económica de la Argentina.



Canadá es el inversor número uno en minería en nuestro... pic.twitter.com/3fhhDIlAcl — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 1, 2026

El ministro de Relaciones Exteriores expresó: "También tenemos negociaciones económicas activas entre ambos países que abren oportunidades para concretar negocios e inversiones en nuevos sectores como el Acuerdo Mercosur-Canadá y el Tratado Bilateral de Inversiones".

Milei viajará a Estados Unidos

El presidente Javier Milei realizará su cuarto viaje en lo que va del año a los Estados Unidos y, esta vez, será para volver a disertar en una nueva edición de la Conferencia Global del Instituto Milken.

De este modo, el próximo miércoles el mandatario se presentará en la edición número 29 del foro del cual formó parte en 2024. Ahora, por invitación del Instituto Milken, volverá a brindar su palabra en la Conferencia Global del think tank. La misma reúne a líderes de finanzas, tecnología y políticas públicas.

Aún no está confirmada la fecha de su llegada, aunque sí su presentación está oficializada, al igual que sus acompañantes, el canciller Pablo Quirno y el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford.

El evento dará inicio el domingo 3 de mayo y el miércoles será el turno del Jefe de Estado para tomar la palabra en la conferencia, que este año tiene por lema "Liderando en una nueva era".