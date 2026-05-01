¡VIDEO! Por el Día del Trabajador, así Javier Milei saludó a los argentinos

En el marco del Día del Trabajador, que se celebra hoy, 1° de mayo, el presidente Javier Milei saludó a los argentinos a través de una pieza audiovisual difundida en sus perfiles oficiales.

El video, que reemplazó cualquier tipo de actividad o acto presencial por parte del Poder Ejecutivo, mostró una versión animada del mandatario ensamblando un mapa de la República Argentina.

FELIZ DÍA DEL TRABAJADOR.

MAGA!

VLLC! pic.twitter.com/qQ4VllqtuE — Javier Milei (@JMilei) May 1, 2026

La secuencia utiliza piezas similares a ladrillos de juguete para simbolizar la edificación del país. Durante el proceso, se destacan frases que definen el rumbo del Gobierno: "Más Libertad", "Menos Ministerios", "Reforma Laboral" y "Fin de los piquetes", entre otras consignas. El spot busca vincular la labor presidencial con el concepto de una transformación progresiva, bajo el lema: "Un bloque a la vez".

El mensaje de cierre, que felicita al mandatario por su tarea de "reconstrucción", fue acompañado por un texto breve firmado por Milei. En su publicación, el jefe de Estado incluyó las siglas "VLLC" y "MAGA", el acrónimo que adapta el eslogan de Donald Trump a la realidad local: "Make Argentina Great Again" (Hacer Argentina Grande de Nuevo).

Saludo en medio de un clima tenso

El lanzamiento del video se produce en un clima de fuerte tensión con los sectores gremiales, luego de que la CGT y las organizaciones sociales ratificaran su rechazo a las medidas de ajuste y a la Ley Bases.

De esta manera, el posteo presidencial no solo funcionó como un saludo institucional, sino también como una ratificación del rumbo político y económico frente a las críticas de la oposición.