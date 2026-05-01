Receta para el Día del Trabajador: cómo hacer un guiso de lentejas abundante y nutritivo
El guiso de lentejas es un clásico de las fechas patrias y jornadas especiales, ideal para compartir en familia con ingredientes simples y mucho sabor.
Cada 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajador, muchas familias argentinas mantienen la tradición de reunirse alrededor de la mesa con platos caseros, abundantes y reconfortantes.
Entre ellos, el guiso de lentejas se destaca como una de las opciones más elegidas por su valor nutritivo, su practicidad y su capacidad de rendir para varios comensales.
Este tipo de recetas, típicas de los días frescos, combinan ingredientes accesibles con una cocción sencilla, lo que las convierte en una alternativa ideal para quienes buscan una comida completa sin complicaciones.
Además, el guiso de lentejas tiene la ventaja de poder adaptarse según lo que haya disponible en casa, manteniendo siempre su esencia.
Receta para el Día del Trabajador: cómo preparar un delicioso guiso de lentejas
Ingredientes:
- 2 tazas de lentejas cocidas o previamente remojadas.
- 1 cebolla.
- 1 zanahoria.
- 1 papa mediana.
- 1/2 morrón.
- 2 dientes de ajo.
- 1 tomate picado o 1/2 taza de puré de tomate.
- 1 cucharada de aceite de oliva.
- 750 mililitros de caldo o agua caliente.
- Sal y pimienta a gusto.
- Pimentón y laurel (opcional).
Paso a paso:
El primer paso consiste en preparar los vegetales. Para eso, hay que picar la cebolla, el ajo y el morrón, y cortar la zanahoria y la papa en cubos pequeños, lo que permitirá una cocción más pareja.
Luego, en una olla grande, se calienta el aceite de oliva y se rehogan estos ingredientes durante unos minutos hasta que comiencen a desprender su aroma. A continuación, se suman la zanahoria, la papa y el tomate, integrando bien todos los sabores.
Una vez que la base está lista, se incorporan las lentejas y se mezcla todo. Después, se agrega el caldo caliente junto con los condimentos elegidos, como sal, pimienta, pimentón y, si se desea, una hoja de laurel para potenciar el sabor.
La cocción debe realizarse a fuego medio durante unos 20 a 25 minutos, revolviendo de vez en cuando para evitar que se pegue. El guiso estará listo cuando las verduras estén tiernas y la preparación tenga una textura espesa y homogénea.
Tips para mejorar la receta
- Para lograr un guiso más sabroso, se recomienda utilizar caldo casero en lugar de agua, ya que aporta mayor profundidad al sabor. Otra opción es utilizar el agua con la que se hirvieron las lentejas previamente para ir agregando al guiso.
- También se puede sumar algún corte de carne, chorizo o panceta para una versión más contundente.
- Otro consejo es dejar reposar el guiso unos minutos antes de servirlo. Esto permite que los sabores se asienten y mejora la consistencia general del plato.