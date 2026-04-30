Scones con chocolate para resolver la merienda: ¿Cómo prepararlos en pocos minutos?

Los scones son una de las opciones más elegidas a la hora de preparar una merienda rápida, sobre todo cuando no hay demasiado tiempo ni ganas de cocinar recetas complejas.

En esta versión con chocolate, el clásico panificado suma un toque dulce y tentador que lo convierte en una alternativa ideal para compartir o disfrutar en cualquier momento del día.

Una de las principales ventajas de esta receta es que se puede hacer en pocos minutos y con ingredientes básicos que suelen estar disponibles en la cocina.

Paso a paso para hacer unos deliciosos scones de chocolate

Para preparar estos scones con chocolate, se necesitan los siguientes ingredientes:

1 taza de harina leudante (aproximadamente 250 g)

3 cucharadas de azúcar

60 g de manteca fría, cortada en cubos

1 huevo

½ taza de crema de leche (125 ml)

Unas gotitas de esencia de vainilla

1 tableta de chocolate amargo (o chips)





Podés espolvorear azúcar impalpable por encima una vez que los scones estén listos.

El primer paso consiste en mezclar en un bowl la harina leudante junto con el azúcar, integrando ambos ingredientes secos. Luego, se incorpora la manteca fría en cubos y se trabaja con las manos o un utensilio hasta lograr una textura arenosa. Este proceso es clave para obtener una buena consistencia final.

A continuación, se suman el huevo, la crema de leche y la esencia de vainilla. Se mezcla suavemente hasta formar una masa, evitando amasarla en exceso para no afectar la textura de los scones.

El chocolate se corta en trozos de tamaño medio o irregular y se incorpora a la preparación, distribuyéndolo de manera uniforme. Luego, la masa se estira sobre una superficie enharinada hasta alcanzar un grosor aproximado de 2 centímetros.

Con un cortante o cuchillo, se les da forma a los scones, que pueden ser redondos, cuadrados o triangulares. Se colocan en una placa previamente preparada, dejando espacio entre cada uno.

Finalmente, se cocinan en horno precalentado a 180°C durante unos 15 a 20 minutos, hasta que estén levemente dorados en la superficie. Una vez listos, se retiran, se dejan entibiar y ya están listos para servir.



