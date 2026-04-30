Tortilla de acelga económica y en pocos pasos: ¿Cómo hacerla con huevos y sin harinas?

La tortilla de acelga con huevo es una de esas recetas clásicas que nunca fallan: simple, nutritiva y perfecta para resolver una comida rica sin complicarse demasiado. En esta versión sin harinas, el protagonismo lo tienen los ingredientes frescos, logrando una textura suave y un sabor bien casero que remite a las mejores mesas familiares.

De origen humilde y muy presente en la cocina argentina, la tortilla de verduras es una adaptación de preparaciones españolas como la tortilla tradicional, pero con un giro más liviano y accesible. La acelga, además, aporta una gran cantidad de nutrientes y un sabor suave que combina a la perfección con la cremosidad del huevo.

Esta preparación tiene sus raíces en la gastronomía española, surgiendo especialmente como una variante de la clásica hecha con papas. Con la inmigración, esta preparación se instaló con fuerza en Argentina, donde se adaptó rápidamente a los ingredientes locales y a la necesidad de crear platos que fueran, al mismo tiempo, económicos y rendidores.

Con el paso del tiempo, surgieron versiones más livianas que priorizan lo natural y lo simple, eliminando agregados como las harinas. Hoy en día, es una de las recetas más elegidas tanto por quienes buscan una alimentación más saludable como por aquellos que desean un plato delicioso sin demasiadas vueltas técnicas en la cocina.

Ingredientes

Para lograr una tortilla perfecta, es fundamental contar con ingredientes frescos y bien seleccionados:

1 atado grande de acelga.

4 huevos.

1 cebolla mediana.

1 diente de ajo (opcional, pero suma mucho sabor).

Sal y pimienta a gusto.

Nuez moscada (opcional).

2 cucharadas de queso rallado (opcional para dar un plus).

Aceite, cantidad necesaria.





Cómo hacer una tortilla de acelga con huevo y sin harinas en pocos pasos.

Paso a paso para lograr una tortilla de acelga perfecta, firme y jugosa

El secreto de una buena tortilla sin harina reside en la preparación previa del vegetal para que no suelte líquido durante la cocción.

1. Lavar y preparar la acelga correctamente

Separá las hojas de los tallos, lavalas bien para quitar cualquier resto de tierra y escurrilas. Un dato útil: podés usar también los tallos si los cortás bien chiquitos para que se cocinen parejo.

2. Cocinar la acelga sin exceso de agua

Herví o cociná al vapor la acelga durante unos minutos hasta que esté tierna. Una vez cocida, el paso clave es escurrirla muy bien; podés apretarla con las manos o un repasador limpio para sacar toda el agua. Esto evita que la tortilla quede aguada y pierda firmeza.

3. Saltear para potenciar el fondo de sabor

Picá la cebolla y el ajo bien chiquitos y saltealos en una sartén con un chorrito de aceite hasta que estén transparentes y apenas dorados. Este proceso le otorga una profundidad de sabor espectacular al resultado final.

4. Integrar y condimentar

En un bowl grande, mezclá la acelga ya picada, la cebolla salteada y los huevos. Condimentá con sal, pimienta y un toque de nuez moscada. Si buscás un sabor más intenso, este es el momento de sumar el queso rallado.

5. Cocción con paciencia

Calentá una sartén antiadherente con un poco de aceite y volcá la mezcla. Es fundamental cocinar a fuego medio-bajo para que la tortilla se haga bien por dentro sin quemarse por fuera.

6. El momento del giro

Cuando notes que la base está firme, ayudate con un plato playo para darla vuelta y cocinar del otro lado unos minutos más. Este paso define la textura final: hacelo con cuidado pero con decisión para mantener la forma circular.

La tortilla de acelga sin harinas prioriza lo natural y lo simple.

Variedades y consejos finales

La tortilla de acelga sin harinas es una receta que combina practicidad y nutrición, pudiendo resolverse en menos de una hora.

Si querés variar el sabor, podés agregar zanahoria rallada, morrón salteado o cubitos de queso fresco para hacerla más indulgente. Además, si preferís evitar la fritura, esta misma mezcla queda excelente si se cocina al horno en un molde previamente aceitado.

Ya sea para un almuerzo rápido o una cena liviana, esta preparación te permitirá lucirte en la mesa con un plato económico y extremadamente sabroso.



