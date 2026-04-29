RIQUÍSIMOS
El secreto para hacer buñuelos de acelga sin fritura y con ingredientes mínimos
Una opción casera, liviana y práctica que permite disfrutar de un clásico en versión más saludable, ideal para sumar verduras al menú diario.
Los buñuelos de acelga son una preparación tradicional que suele estar asociada a la fritura. Sin embargo, existe un secreto para preparar una versión más liviana que conserva el sabor y la textura característica. Se trata de un método de cocción distinto que reduce el contenido graso.
Esta receta se presenta como una alternativa accesible para quienes buscan incorporar más verduras a su alimentación de una manera sabrosa. Además, no requiere ingredientes complejos ni técnicas avanzadas, lo que la convierte en una opción práctica tanto para el almuerzo como para la cena.
Receta saludable para hacer buñuelos de acelga sin fritura
Ingredientes:
- 2 atados de acelga sin tallos
- 1 cebolla mediana
- 1 zanahoria mediana
- 1 diente de ajo
- 2 huevos
- 1 cucharada de fécula de maíz (maicena)
- Sal y pimienta, a gusto
- Queso rallado (opcional)
Preparación:
- El primer paso consiste en hervir la acelga durante unos minutos hasta que esté tierna. Luego, es importante escurrirla bien para eliminar el exceso de agua. Una vez fría, picarla finamente y reservar.
- En paralelo, picar la cebolla y la zanahoria y saltearlas en una sartén con un poco de aceite hasta que estén blandas. Incorporar el ajo picado y cocinar unos minutos más para potenciar el sabor.
- Luego, en un bowl, mezclar la acelga con los vegetales salteados. Condimentar con sal, pimienta y, si se desea, una pizca de nuez moscada. Añadir los huevos y mezclar hasta integrar todos los ingredientes.
- Sumar la fécula de maíz y el queso rallado (en caso de utilizarlo) y revolver hasta obtener una preparación homogénea. Llevar la mezcla a la heladera durante unos 15 minutos para que tome consistencia.
- Mientras tanto, precalentar el horno a temperatura media y preparar una fuente con antiadherente. Retirar la mezcla del frío, formar pequeñas porciones con ayuda de una cuchara y colocarlas sobre la asadera.
- Cocinar en horno fuerte durante aproximadamente 15 minutos de cada lado, hasta que los buñuelos estén dorados y crocantes por fuera.