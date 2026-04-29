El secreto para hacer buñuelos de acelga sin fritura y con ingredientes mínimos

Los buñuelos de acelga son una preparación tradicional que suele estar asociada a la fritura. Sin embargo, existe un secreto para preparar una versión más liviana que conserva el sabor y la textura característica. Se trata de un método de cocción distinto que reduce el contenido graso.

Esta receta se presenta como una alternativa accesible para quienes buscan incorporar más verduras a su alimentación de una manera sabrosa. Además, no requiere ingredientes complejos ni técnicas avanzadas, lo que la convierte en una opción práctica tanto para el almuerzo como para la cena.

Receta saludable para hacer buñuelos de acelga sin fritura

Ingredientes:

2 atados de acelga sin tallos

1 cebolla mediana

1 zanahoria mediana

1 diente de ajo

2 huevos

1 cucharada de fécula de maíz (maicena)

Sal y pimienta, a gusto

Queso rallado (opcional)

En esta receta también es posible reemplazar la acelga por espinaca o combinar ambas verduras para lograr un sabor más suave.

Preparación: