Canelones de verduras nutritivos y baratos: ¿Cómo hacerlos en 6 pasos y con solo 10 ingredientes?

Los canelones de espinaca y ricota son un plato tradicional que nunca falla cuando querés cocinar algo rico, casero y que rinda para varios comensales. Esta receta, muy popular en Argentina, sobre todo los domingos familiares, combina ingredientes simples con un resultado reconfortante y lleno de sabor.

De origen italiano, los canelones fueron adoptados y adaptados en distintas cocinas del mundo. En nuestro país, se volvieron un infaltable, especialmente en fechas especiales o reuniones, donde la comida casera tiene un valor especial. La combinación de espinaca y ricota es una de las más elegidas por su equilibrio entre suavidad y sabor.

Además, esta versión es ideal si estás buscando una opción económica sin resignar calidad. Con pocos ingredientes y algunos trucos clave, podés lograr unos canelones cremosos, bien armados y con ese gratinado irresistible que invita a repetir.

El origen de los canelones y por qué la versión de espinaca y ricota es un clásico infalible

Los canelones (o cannelloni en Italia) nacen como una forma de aprovechar masas rellenas al horno, generalmente con carne. Con el tiempo, surgieron versiones más livianas, como la de espinaca y ricota, que ganó popularidad por ser más accesible, rendidora y perfecta para todos los gustos.

En nuestro país es muy común usar panqueques en lugar de pasta seca, lo que simplifica la preparación y abarata costos sin perder ese espíritu bien casero.

Ingredientes para unos canelones abundantes y bien sabrosos

Para aproximadamente 4 porciones:

Para los panqueques:

2 huevos

1 taza de harina

1 taza de leche

1 pizca de sal

Para el relleno:

1 atado grande de espinaca (o 2 paquetes congelados)

500 g de ricota

1 huevo

50 g de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Para la salsa:

1 litro de salsa de tomate (casera o comprada)

100 g de queso rallado para gratinar





Los canelones de espinaca y ricota son un clásico infalible.

Paso a paso detallado para que te salgan canelones perfectos

1. Preparar los panqueques finitos y flexibles

En un bowl, mezclá los huevos con la leche, agregá la harina y la sal, y batí hasta lograr una mezcla lisa, sin grumos. Dejá reposar 10 minutos. Cociná en sartén antiadherente apenas aceitada, haciendo panqueques finos. Reservalos apilados.

2. Cocinar la espinaca y sacarle bien el exceso de agua

Si usás espinaca fresca, hervila o salteala unos minutos hasta que reduzca. Luego escurrila muy bien (este paso es clave para que el relleno no quede aguado). Picala fina.

3. Armar un relleno cremoso y bien condimentado

En un bowl, mezclá la espinaca con la ricota, el huevo y el queso rallado. Condimentá con sal, pimienta y un toque de nuez moscada. Probá y ajustá sabores: tiene que estar sabroso desde antes de armar.

4. Rellenar y enrollar los canelones sin que se rompan

Colocá una porción de relleno sobre cada panqueque y enrollá con cuidado. No los sobrecargues para que no se abran.

5. Armar la fuente con buena base de salsa para que no se peguen

En una fuente para horno, colocá un poco de salsa en la base. Acomodá los canelones uno al lado del otro y cubrí con el resto de la salsa.

6. Terminar con queso y llevar al horno hasta gratinar

Espolvoreá con queso rallado y llevá a horno medio (180 °C) durante unos 20-25 minutos, hasta que esté bien caliente y gratinado arriba.

Para hacer los canelones se puede usar masa de lasaña en lugar de panqueques.

Un plato que siempre rinde, se disfruta y admite mil variantes

Los canelones de espinaca y ricota son de esas recetas que vale la pena tener a mano: fáciles, económicas y perfectas para compartir. Con pocos ingredientes lográs un plato completo, nutritivo y con ese sabor casero que siempre suma.

Si querés variar, podés agregarle al relleno un poco de jamón picado, reemplazar parte de la ricota por queso crema para más suavidad, o sumar una salsa blanca mezclada con la de tomate para una versión más cremosa. También podés usar masa de lasaña en lugar de panqueques si preferís un resultado más tradicional.



