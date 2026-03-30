Tres recetas fáciles para preparar en Semana Santa sin carne

La Semana Santa es una de esas épocas del año donde la cocina se vuelve protagonista. Muchas familias en Argentina y en distintos países de tradición cristiana eligen preparar comidas sin carne roja, priorizando pescados, verduras y preparaciones simples pero llenas de sabor. En este contexto, tener a mano recetas fáciles puede marcar la diferencia.

Además, estas preparaciones suelen tener un fuerte arraigo cultural. Desde platos con pescado hasta opciones económicas con vegetales, la idea es compartir, respetar la tradición y, por qué no, darse un gustito con comidas caseras que reconfortan. Lo mejor de todo es que no hace falta ser chef para lograr resultados espectaculares.

A continuación vamos a repasar tres recetas fáciles, rendidoras y muy queridas: empanadas de vigilia, tortilla de papa y buñuelos de espinaca. Todas con ingredientes accesibles y pasos claros para que te salgan de diez.

Empanadas de vigilia con relleno cremoso y sabroso

Las empanadas de vigilia nacen como alternativa a las empanadas tradicionales con carne, respetando la costumbre católica de evitar carnes rojas durante Semana Santa. En Argentina se popularizaron con rellenos a base de atún o pescado, convirtiéndose en un clásico de estas fechas.

Ingredientes

12 tapas de empanadas

2 latas de atún

1 cebolla grande

1/2 morrón

2 huevos duros

2 cucharadas de salsa de tomate

Sal, pimienta y pimentón

Aceite

Preparación

Picá la cebolla y el morrón bien chiquitos, y saltealos en una sartén con un poco de aceite hasta que estén transparentes. Sumá el atún previamente escurrido y mezclá bien para integrar los sabores. Agregá la salsa de tomate, condimentos y cociná unos minutos más. Dejá enfriar. Incorporá los huevos duros picados al relleno frío. Armá las empanadas, cerralas bien y cocinalas al horno fuerte (200°C) hasta que estén doradas.

Empanadas de vigilia con relleno cremoso y sabroso por Semana Santa.

Tortilla de papa bien dorada y cremosa por dentro

La tortilla de papa tiene origen en España, pero se volvió parte del recetario cotidiano argentino. Durante Semana Santa es una excelente alternativa sin carne, ideal para almuerzos o cenas rápidas.

Ingredientes

4 papas grandes

1 cebolla

4 huevos

Sal y pimienta

Aceite

Preparación

Pelá las papas y cortalas en rodajas finas o cubos pequeños. Freílas en abundante aceite a fuego medio hasta que estén tiernas (no crocantes). En otra sartén, rehogá la cebolla hasta que esté dorada. Mezclá las papas con la cebolla y agregá los huevos batidos con sal y pimienta. Volcá la preparación en una sartén caliente con un poco de aceite y cociná a fuego bajo. Cuando esté firme, dala vuelta con cuidado y cociná del otro lado.

Tortilla de papa bien dorada y cremosa por dentro.



Buñuelos de espinaca esponjosos y fáciles

Los buñuelos tienen raíces muy antiguas en la cocina mediterránea y fueron adaptándose en América Latina. En Argentina, los de espinaca son un clásico económico y muy elegido en épocas donde se evita la carne.

Ingredientes

1 atado de espinaca

2 huevos

3 cucharadas de harina

1 diente de ajo

Sal y pimienta

Aceite para freír

Preparación

Lavá la espinaca, hervila unos minutos y escurrila muy bien para quitar el exceso de agua. Picá la espinaca finamente y colocala en un bowl. Agregá los huevos, el ajo picado, la harina y los condimentos. Mezclá hasta lograr una pasta. Calentá aceite en una sartén y, con una cuchara, colocá porciones de la mezcla. Freí hasta que estén dorados de ambos lados y retiralos sobre papel absorbente.

Buñuelos de espinaca esponjosos y fáciles.

Las claves para cocinar alternativas fáciles en Semana Santa

Estas tres recetas fáciles para Semana Santa son ideales para resolver comidas ricas, económicas y con ese sabor casero que tanto nos gusta. No hace falta complicarse: con pocos ingredientes y un poco de tiempo podés armar platos que dejan a todos contentos.

Si querés variar, podés sumar queso a las empanadas, hacer la tortilla con zapallito o agregarle un toque de queso rallado a los buñuelos. La clave está en animarse, probar y adaptar las recetas a tu gusto.



