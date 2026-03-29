Empanadas de vigilia para Semana Santa: la receta clásica para hacer en casa

Las empanadas de vigilia es uno de los platos más elegido durante Semana Santa: fáciles de preparar, económicas y sin carne roja. Esta receta rinde para una docena y se puede hacer al horno o fritas según la preferencia.

Ingredientes para el relleno

2 latas de atún

1 tomate picado

picado ½ morrón rojo picado

picado ½ morrón verde picado

picado 1 cebolla picada

picada 1 puerro picado

picado 2 huevos cocidos

cocidos 2 cucharadas de pimentón

Sal y pimienta a gusto

12 tapas de empanada





Paso a paso

1. Calentá una sartén con aceite y salteá la cebolla y el puerro hasta que estén transparentes.

2. Agregá los morrones y cociná unos minutos más. Condimentá con sal, pimienta y pimentón.

3. Sumá el tomate picado y cociná hasta integrar. Retirá del fuego y dejá enfriar.

4. Incorporá el atún escurrido y los huevos cocidos picados. Mezclá bien.

5. Colocá una porción de relleno en cada tapa, cerrá y sellá los bordes con un tenedor.

Horneadas o fritas: cómo cocinarlas

Al horno: precalentá a 180° y cociná durante 20 minutos o hasta que estén doradas.

Fritas: calentá abundante aceite y cociná hasta que estén doradas de ambos lados.

Las empanadas de atún son un clásico de Semana Santa.

Consejos para que no se abran las empanadas

Para evitar que las empanadas se abran durante la cocción, el relleno debe estar bien frío: colocalo en la heladera al menos 30 minutos antes de armar.

No excedas la cantidad de relleno: si se coloca demasiado, la empanada se abre inevitablemente.

Mojá los bordes de la masa antes de cerrarlas para que las dos mitades se peguen mejor y el sellado sea más firme.

¿Se pueden congelar las empanadas?

Sí, las empanadas pueden congelarse crudas. Para hacerlo correctamente, colocalas en una fuente para horno con un poco de harina por debajo y sin encimar una sobre otra para que no se peguen.

Cuando quieras cocinarlas, pasalas directamente a un horno precalentado a 180° sin necesidad de descongelarlas antes.