Empanadas de vigilia para Semana Santa: la receta clásica para hacer en casa
Se hacen en menos de 30 minutos y se pueden hornear o freír. El relleno lleva solo ingredientes básicos, fáciles de conseguir.
Las empanadas de vigilia es uno de los platos más elegido durante Semana Santa: fáciles de preparar, económicas y sin carne roja. Esta receta rinde para una docena y se puede hacer al horno o fritas según la preferencia.
Ingredientes para el relleno
- 2 latas de atún
- 1 tomate picado
- ½ morrón rojo picado
- ½ morrón verde picado
- 1 cebolla picada
- 1 puerro picado
- 2 huevos cocidos
- 2 cucharadas de pimentón
- Sal y pimienta a gusto
- 12 tapas de empanada
Paso a paso
1. Calentá una sartén con aceite y salteá la cebolla y el puerro hasta que estén transparentes.
2. Agregá los morrones y cociná unos minutos más. Condimentá con sal, pimienta y pimentón.
3. Sumá el tomate picado y cociná hasta integrar. Retirá del fuego y dejá enfriar.
4. Incorporá el atún escurrido y los huevos cocidos picados. Mezclá bien.
5. Colocá una porción de relleno en cada tapa, cerrá y sellá los bordes con un tenedor.
Horneadas o fritas: cómo cocinarlas
Al horno: precalentá a 180° y cociná durante 20 minutos o hasta que estén doradas.
Fritas: calentá abundante aceite y cociná hasta que estén doradas de ambos lados.
Consejos para que no se abran las empanadas
Para evitar que las empanadas se abran durante la cocción, el relleno debe estar bien frío: colocalo en la heladera al menos 30 minutos antes de armar.
No excedas la cantidad de relleno: si se coloca demasiado, la empanada se abre inevitablemente.
Mojá los bordes de la masa antes de cerrarlas para que las dos mitades se peguen mejor y el sellado sea más firme.
¿Se pueden congelar las empanadas?
Sí, las empanadas pueden congelarse crudas. Para hacerlo correctamente, colocalas en una fuente para horno con un poco de harina por debajo y sin encimar una sobre otra para que no se peguen.
Cuando quieras cocinarlas, pasalas directamente a un horno precalentado a 180° sin necesidad de descongelarlas antes.