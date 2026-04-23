Pollo con espinacas a la crema: la receta proteica y deliciosa que se hace en 15 minutos
Ideal para quienes buscan una comida saciadora, proteica y económica. El paso a paso definitivo para preparar un pollo a la crema con vegetales que rinde para toda la familia.
Un plato liviano puede ser clave para salvar la cena en pocos minutos. Con ingredientes básicos que se consiguen en cualquier almacén, el pollo con espinacas a la crema gana terreno entre quienes buscan una comida proteica y saciadora.
Esta versión es ideal para incorporar vegetales en la dieta cotidiana de forma práctica. No se requiere experiencia previa en la cocina para que el resultado sea óptimo y profesional.
Ingredientes necesarios
300 gramos de pechuga de pollo.
200 gramos de espinacas frescas.
Una cebolla pequeña.
50 ml de vino blanco o caldo de pollo.
Una cucharada de aceite de oliva y una de manteca.
Una cucharada de mostaza y una de queso crema.
Tres cucharadas de leche, sal y pimienta a gusto.
Paso a paso: cómo prepararlo rápido
Lo primero es lavar bien las espinacas y escurrirlas. Luego, picá la cebolla de forma muy fina para que se cocine rápido. Cortá la pechuga en dados y condimentá con sal y pimienta.
En una sartén a fuego medio, calentá el aceite de oliva y sofreí la cebolla con una pizca de sal durante 4 minutos. Una vez transparente, apartala y sumá el pollo para dorarlo de ambos lados.
El secreto de la salsa cremosa
Cociná el pollo durante 5 minutos, volcá el vino blanco y dejá reducir hasta que se evapore el alcohol. Agregá las espinacas a la sartén y cociná a fuego medio-alto hasta que reduzcan su tamaño.
Apartá el pollo con los vegetales. En la misma sartén, sumá la manteca, la mostaza, el queso crema y la leche. Mezclá hasta obtener una salsa homogénea y rectificá la sal.
Finalmente, reintegrá el pollo y las espinacas para que se impregnen bien. Cociná a fuego bajo un par de minutos más y serví de inmediato para disfrutar de toda la cremosidad.