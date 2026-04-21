DELICIOSO
Risotto cremoso de calabaza: la receta fácil y económica que siempre sale bien
Un plato cálido, rendidor y lleno de sabor que se prepara sin complicaciones. Ideal para resolver cualquier comida con ingredientes simples y un toque casero.
Cuando bajan las temperaturas o simplemente buscamos algo reconfortante, hay platos que siempre cumplen: cálidos, sabrosos y capaces de levantar cualquier día.
Dentro de las opciones menos conocidas, existen preparaciones que sorprenden por su simpleza y resultado final. Con una base accesible y un toque de paciencia, es posible lograr una combinación perfecta entre cremosidad y sabor que conquista desde el primer bocado.
Ingredientes para 2-3 porciones
Paso a paso
Cortá la cebolla y el ajo bien chiquitos. En una olla o sartén amplia, rehogalos con aceite de oliva hasta que estén transparentes.
Agregá la calabaza en cubos pequeños y cociná unos minutos hasta que empiece a ablandarse.
Añadí el arroz y mezclá bien durante 1 o 2 minutos para sellarlo y potenciar su sabor.
Sumá un cucharón de caldo caliente y revolvé constantemente. Cuando se absorba, agregá otro. Repetí este proceso durante unos 18-20 minutos.
Cuando el arroz esté al dente y la calabaza bien tierna, incorporá la manteca y el queso rallado. Mezclá hasta lograr una textura bien cremosa.
Ajustá sal y pimienta, dejá reposar 2 minutos y serví caliente.
Consejos de la abuela
- Revolvé siempre: ese es el secreto de la textura cremosa.
- El caldo tiene que estar caliente para no cortar la cocción.
- No te pases de cocción: el grano debe quedar suave pero firme en el centro.
- Si querés más sabor, podés sumar un toque de nuez moscada o un chorrito de crema al final.
- Servilo recién hecho: es cuando mejor está.