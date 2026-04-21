Martes, 21 de abril de 2026

Risotto cremoso de calabaza: la receta fácil y económica que siempre sale bien

Un plato cálido, rendidor y lleno de sabor que se prepara sin complicaciones. Ideal para resolver cualquier comida con ingredientes simples y un toque casero.

MBurczynsky

Cuando bajan las temperaturas o simplemente buscamos algo reconfortante, hay platos que siempre cumplen: cálidos, sabrosos y capaces de levantar cualquier día

Dentro de las opciones menos conocidas, existen preparaciones que sorprenden por su simpleza y resultado final. Con una base accesible y un toque de paciencia, es posible lograr una combinación perfecta entre cremosidad y sabor que conquista desde el primer bocado.

Un clásico reinventado que combina textura suave, aroma irresistible y el dulzor natural de un ingrediente estrella.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});

Un clásico reinventado que combina textura suave, aroma irresistible y el dulzor natural de un ingrediente estrella.

 Ingredientes para 2-3 porciones

  • 1 taza de arroz
  • 300 g de calabaza o zapallo
  • 1/2 cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 3 tazas de caldo (verdura o pollo)
  • 1/2 taza de queso rallado
  • 1 cucharada de manteca
  • 1 chorrito de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto

    • &nbsp;Elementos simples que, combinados con paciencia, logran un plato lleno de sabor.&nbsp;
     Elementos simples que, combinados con paciencia, logran un plato lleno de sabor. 

    Paso a paso 

  • Preparar la base
    Cortá la cebolla y el ajo bien chiquitos. En una olla o sartén amplia, rehogalos con aceite de oliva hasta que estén transparentes.
  • Sumar la calabaza
    Agregá la calabaza en cubos pequeños y cociná unos minutos hasta que empiece a ablandarse.
  • Incorporar el arroz
    Añadí el arroz y mezclá bien durante 1 o 2 minutos para sellarlo y potenciar su sabor.
  • Agregar el caldo de a poco
    Sumá un cucharón de caldo caliente y revolvé constantemente. Cuando se absorba, agregá otro. Repetí este proceso durante unos 18-20 minutos.
  • Lograr la cremosidad
    Cuando el arroz esté al dente y la calabaza bien tierna, incorporá la manteca y el queso rallado. Mezclá hasta lograr una textura bien cremosa.
  • Condimentar y servir
    Ajustá sal y pimienta, dejá reposar 2 minutos y serví caliente.

    • &nbsp;El secreto está en revolver y sumar el caldo lentamente para lograr la textura perfecta.&nbsp;
     El secreto está en revolver y sumar el caldo lentamente para lograr la textura perfecta. 

    Consejos de la abuela 

    • Revolvé siempre: ese es el secreto de la textura cremosa.
    • El caldo tiene que estar caliente para no cortar la cocción.
    • No te pases de cocción: el grano debe quedar suave pero firme en el centro.
    • Si querés más sabor, podés sumar un toque de nuez moscada o un chorrito de crema al final.
    • Servilo recién hecho: es cuando mejor está. 
    Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

    Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

    El misterio de los 50 años llegó a su fin: ¿Dónde estuvo el bajo perdido de Paul McCartney?

    Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

    "Es mi sueño": Jimena Barón emocionó en vivo y le pagará el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano

