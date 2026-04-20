Receta de polenta bien cremosa: Tres versiones diferentes y ricas para disfrutar en otoño

La polenta es uno de esos platos que abrazan. Simple, económica y rendidora, tiene un lugar especial en muchas cocinas del mundo, pero en Argentina supo ganarse su identidad propia, sobre todo en los meses de frío. Prepararla bien cremosa y con buenos acompañamientos puede convertirla en una comida memorable.

De origen italiano, este plato llegó con la inmigración y se adaptó a los ingredientes y costumbres locales. Hoy es sinónimo de comida casera, de olla humeante y de mesa compartida. En otoño, cuando bajan las temperaturas, la polenta vuelve a ser protagonista.

A continuación, vamos a repasar tres versiones distintas: una clásica con salsa, otra más cremosa con queso y una opción más gourmet con hongos. Todas fáciles, rendidoras y perfectas para lucirte sin complicarte demasiado.

De la cocina del norte de Italia a las mesas argentinas: el origen de la polenta y su evolución

La polenta nace en el norte de Italia como una preparación a base de harina de maíz cocida en agua. Era un alimento humilde, pero muy nutritivo. Con la llegada de los inmigrantes italianos a Argentina, la receta se popularizó rápidamente y empezó a combinarse con salsas más abundantes, carnes y quesos.

Con el tiempo, dejó de ser solo un plato básico para convertirse en una base versátil que admite múltiples variaciones. Hoy, podés hacer desde la clásica con tuco hasta versiones más elaboradas, ideales para un almuerzo de domingo o una cena otoñal.

La polenta con hongos esuna versión más gourmet pero igual de simple.

Ingredientes base para una polenta perfecta, cremosa y sin grumos

Para las tres versiones, vas a necesitar:

1 taza de polenta (de cocción rápida o tradicional)

4 tazas de agua o caldo (puede ser de verdura o carne)

1 cucharada de manteca

50 g de queso rallado

Sal a gusto

A partir de esta base, cada versión suma sus propios ingredientes.

Paso a paso detallado para lograr una polenta suave, sin grumos y con textura ideal

En una olla mediana, llevá el líquido (agua o caldo) a hervor con una pizca de sal. Este paso es clave para que la polenta tenga buen sabor desde el inicio. Bajá el fuego a medio y empezá a incorporar la polenta en forma de lluvia, mientras revolvés constantemente con cuchara de madera o batidor. Esto evita la formación de grumos. Cociná durante el tiempo indicado en el paquete (generalmente entre 1 y 10 minutos, según el tipo), sin dejar de revolver. La textura tiene que volverse espesa pero cremosa. Retirá del fuego y agregá la manteca y el queso rallado. Mezclá bien hasta que se integren completamente y la polenta quede bien suave.

La polenta es una de esas recetas que no fallan.

Tres versiones para llevar la polenta a otro nivel según lo que tengas en casa

Polenta con salsa bolognesa, la clásica que nunca falla

Para esta versión necesitás una salsa de tomate con carne picada bien condimentada. Podés hacerla salteando cebolla, ajo y carne, y luego sumando tomate triturado y especias.

Serví la polenta bien caliente en un plato hondo, agregá la salsa por encima y terminá con queso rallado. Es el plato reconfortante por excelencia.

Polenta cremosa con mucho queso, ideal para los amantes del sabor intenso

A la base de polenta, sumale una mezcla de quesos como mozzarella, queso cremoso o incluso un toque de roquefort si te gusta algo más potente.

La clave es agregarlos con la polenta aún caliente para que se fundan bien. El resultado es una textura ultra cremosa, casi como un puré sedoso.

Polenta con salteado de hongos, una versión más gourmet pero igual de simple

Salteá champiñones o portobellos con ajo, manteca y un chorrito de aceite de oliva. Podés sumar un toque de vino blanco y perejil fresco.

Serví la polenta como base y colocá los hongos arriba. Es una opción más liviana pero muy sabrosa, ideal para una cena distinta.



