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Lunes, 23 de marzo de 2026

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IMPERDIBLE

Cómo hacer polenta con estofado: receta fácil, económica y perfecta para el frío

Un plato rendidor y caliente ideal para los días de bajas temperaturas, con ingredientes simples y paso a paso.

SGorostiaga

El comienzo de la temporada de otoño provocó una baja considerable en la temperatura y rápidamente se empiezan a analizar recetas fáciles y rapidas para combatir las jornadas más frías.

La polenta con estofado es una de las recetas más elegidas para los días fríos porque es fácil, económica y muy rendidora.

Con ingredientes básicos y en pocos pasos, se puede lograr un plato caliente y completo para toda la familia.

Ingredientes

Para la polenta:

  • 1 taza de polenta
  • 5 tazas de caldo o leche
  • Queso fresco

Para el estofado:

  • Carne picada
  • Tapa de asado
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1/2 apio
  • 1 diente de ajo
  • Tomate triturado
  • Laurel
  • Orégano
  • Pimienta
  • Sal
  • Ají molido
  • Pimentón
  • Comino
  • Aceite
  • Vino blanco (opcional)

La polenta con estofado es una de las opciones más elegidas en los días más frescos.
La polenta con estofado es una de las opciones más elegidas en los días más frescos.

Paso a paso: receta fácil y rápida

  1. Picar la cebolla, zanahoria, apio y ajo. Cortar la carne en trozos.
  2. En una olla con aceite, dorar el ajo y agregar laurel.
  3. Sumar los vegetales y cocinar hasta que estén blandos.
  4. Agregar un poco de vino blanco (opcional).
  5. Incorporar la carne picada y luego la tapa de asado.
  6. Condimentar y sumar el tomate triturado.
  7. Cocinar a fuego bajo durante unos 15 minutos.

Para la polenta:

  1. Calentar el caldo o la leche.
  2. Agregar la polenta en forma de lluvia, revolviendo.
  3. Cocinar entre 5 y 7 minutos a fuego bajo.
  4. Incorporar queso fresco.
  5. Servir la polenta y colocar el estofado por encima.

Un clásico del invierno

Este plato es ideal para combatir el frío, ya que combina sabor, textura y un gran poder de saciedad.

Además, permite adaptaciones según los ingredientes disponibles en casa.

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