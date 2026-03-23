IMPERDIBLE
Cómo hacer polenta con estofado: receta fácil, económica y perfecta para el frío
Un plato rendidor y caliente ideal para los días de bajas temperaturas, con ingredientes simples y paso a paso.
El comienzo de la temporada de otoño provocó una baja considerable en la temperatura y rápidamente se empiezan a analizar recetas fáciles y rapidas para combatir las jornadas más frías.
La polenta con estofado es una de las recetas más elegidas para los días fríos porque es fácil, económica y muy rendidora.
Con ingredientes básicos y en pocos pasos, se puede lograr un plato caliente y completo para toda la familia.
Ingredientes
Para la polenta:
- 1 taza de polenta
- 5 tazas de caldo o leche
- Queso fresco
Para el estofado:
- Carne picada
- Tapa de asado
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1/2 apio
- 1 diente de ajo
- Tomate triturado
- Laurel
- Orégano
- Pimienta
- Sal
- Ají molido
- Pimentón
- Comino
- Aceite
- Vino blanco (opcional)
Paso a paso: receta fácil y rápida
- Picar la cebolla, zanahoria, apio y ajo. Cortar la carne en trozos.
- En una olla con aceite, dorar el ajo y agregar laurel.
- Sumar los vegetales y cocinar hasta que estén blandos.
- Agregar un poco de vino blanco (opcional).
- Incorporar la carne picada y luego la tapa de asado.
- Condimentar y sumar el tomate triturado.
- Cocinar a fuego bajo durante unos 15 minutos.
Para la polenta:
- Calentar el caldo o la leche.
- Agregar la polenta en forma de lluvia, revolviendo.
- Cocinar entre 5 y 7 minutos a fuego bajo.
- Incorporar queso fresco.
- Servir la polenta y colocar el estofado por encima.
Un clásico del invierno
Este plato es ideal para combatir el frío, ya que combina sabor, textura y un gran poder de saciedad.
Además, permite adaptaciones según los ingredientes disponibles en casa.