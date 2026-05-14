Carré de cerdo al horno: la receta económica y nutritiva para cenar en poco tiempo

El carré de cerdo es uno de los cortes más elegidos por su precio, en un contexto en el que la carne vacuna sufrió un derrumbe en el consumo por los aumentos considerables y millones de familias buscan alternativas más económicas para una receta que pueda salvar la cena en pocos minutos.

Este corte destaca por su versatilidad y su preparación sencilla y en pocos pasos, que requiere tan solo una hora y media de cocción con ingredientes que se consiguen en cualquier almacén.

El carré de cerdo al horno lleva solo 90 minutos de preparación.

Los ingredientes que se requieren

Una pieza de carré de cerdo (aproximadamente 1.5 kg)

Tres dientes de ajo picados

Romero y tomillo fresco

Tres cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Jugo de 1 limón





Paso a paso: cómo se prepara el carré de cerdo al horno

Lo primero que deben hacer es colocar los ajos picados, el romero, el tomillo, la mostaza, el aceite de oliva, el jugo de limón, la sal y la pimienta en un bowl pequeño para que la carne pueda tomar todo ese sabor.

Colocar el carré de cerdo en esta preparación y humedecer a la pieza durante toda la superficie, una vez que pase esto, deben dejarla marinando durante una hora (como mínimo) en la heladera.

Precalentar un horno a 200 grados, mientras esto ocurre, colocar el carre en una bandeja para horno. Es necesario que cuente con una rejilla para que el aire circule bien y tenga una cocción uniforme.

Hornear durante aproximadamente 20 minutos o hasta que se alcancen los 70 grados, una vez que se retire del horno debe dejarse reposar durante 10 minutos para que la carne quede jugosa.

Cortar la carne y servirla con la guarnición que se desee.



