IMPERDIBLE
La receta infalible para preparar las mejores medialunas de manteca y acompañar el mate
Un clásico de la panadería argentina que, con paciencia y algunos pasos clave, se puede hacer en casa para disfrutar en el desayuno o la merienda.
Las recetas de panadería suelen ser la compañía ideal para el mate, sobre todo en días frescos o lluviosos. En ese universo, las medialunas de manteca se destacan como una de las opciones más elegidas por su sabor dulce, textura esponjosa y versatilidad.
Si bien su preparación puede parecer compleja para quienes no tienen experiencia, lo cierto es que, siguiendo correctamente los tiempos de leudado y los pasos indicados, se pueden lograr resultados similares a los de una panadería.
Ingredientes para hacer medialunas de manteca
- 1 kilo de harina 000
- 50 gramos de levadura fresca
- 200 gramos de manteca (o margarina)
- 200 gramos de azúcar
- 1 huevo
- Esencia de vainilla (a gusto)
- 200 ml de leche
- Almíbar (partes iguales de agua y azúcar)
- 1 huevo extra para pincelar (opcional)
Paso a paso: cómo preparar medialunas caseras
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Activar la levadura
Desgranar la levadura en un recipiente con un poco de agua tibia, una cucharada de azúcar y otra de harina. Mezclar y dejar reposar unos minutos hasta que fermente.
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Preparar la base
En un bowl, mezclar la manteca a punto pomada con el azúcar hasta lograr una textura cremosa. Incorporar el huevo, una pizca de sal y la esencia de vainilla.
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Unir la preparación
Sumar la leche y la levadura activada. Mezclar bien e ir agregando la harina de a poco hasta formar una masa suave y homogénea.
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Primer leudado
Dejar reposar la masa durante aproximadamente 45 minutos, o hasta que duplique su volumen.
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Formado de las medialunas
Estirar la masa y cortar triángulos. Enrollarlos desde la base hacia la punta para darles su forma característica.
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Segundo leudado
Colocar las piezas en una fuente y dejarlas reposar unos 30 minutos más.
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Horneado
Pincelar con huevo (opcional) y llevar a horno precalentado a 160 °C durante unos 40 a 50 minutos, hasta que estén doradas.
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Toque final
Al retirarlas del horno, pincelar con almíbar para darles brillo y un sabor más dulce. Dejar enfriar unos minutos antes de servir.