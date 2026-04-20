La receta infalible para preparar las mejores medialunas de manteca y acompañar el mate

Las recetas de panadería suelen ser la compañía ideal para el mate, sobre todo en días frescos o lluviosos. En ese universo, las medialunas de manteca se destacan como una de las opciones más elegidas por su sabor dulce, textura esponjosa y versatilidad.

Si bien su preparación puede parecer compleja para quienes no tienen experiencia, lo cierto es que, siguiendo correctamente los tiempos de leudado y los pasos indicados, se pueden lograr resultados similares a los de una panadería.

Las medialunas pueden acompañar cualquier infusión.

Ingredientes para hacer medialunas de manteca

1 kilo de harina 000

50 gramos de levadura fresca

200 gramos de manteca (o margarina)

200 gramos de azúcar

1 huevo

Esencia de vainilla (a gusto)

200 ml de leche

Almíbar (partes iguales de agua y azúcar)

1 huevo extra para pincelar (opcional)





Paso a paso: cómo preparar medialunas caseras