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Lunes, 20 de abril de 2026

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IMPERDIBLE

La receta infalible para preparar las mejores medialunas de manteca y acompañar el mate

Un clásico de la panadería argentina que, con paciencia y algunos pasos clave, se puede hacer en casa para disfrutar en el desayuno o la merienda.

SGorostiaga

Las recetas de panadería suelen ser la compañía ideal para el mate, sobre todo en días frescos o lluviosos. En ese universo, las medialunas de manteca se destacan como una de las opciones más elegidas por su sabor dulce, textura esponjosa y versatilidad.

Si bien su preparación puede parecer compleja para quienes no tienen experiencia, lo cierto es que, siguiendo correctamente los tiempos de leudado y los pasos indicados, se pueden lograr resultados similares a los de una panadería.

Las medialunas pueden acompañar cualquier infusión.
Las medialunas pueden acompañar cualquier infusión.

Ingredientes para hacer medialunas de manteca

  • 1 kilo de harina 000
  • 50 gramos de levadura fresca
  • 200 gramos de manteca (o margarina)
  • 200 gramos de azúcar
  • 1 huevo
  • Esencia de vainilla (a gusto)
  • 200 ml de leche
  • Almíbar (partes iguales de agua y azúcar)
  • 1 huevo extra para pincelar (opcional)


Paso a paso: cómo preparar medialunas caseras

  1. Activar la levadura
    Desgranar la levadura en un recipiente con un poco de agua tibia, una cucharada de azúcar y otra de harina. Mezclar y dejar reposar unos minutos hasta que fermente.
  2. Preparar la base
    En un bowl, mezclar la manteca a punto pomada con el azúcar hasta lograr una textura cremosa. Incorporar el huevo, una pizca de sal y la esencia de vainilla.
  3. Unir la preparación
    Sumar la leche y la levadura activada. Mezclar bien e ir agregando la harina de a poco hasta formar una masa suave y homogénea.
  4. Primer leudado
    Dejar reposar la masa durante aproximadamente 45 minutos, o hasta que duplique su volumen.
  5. Formado de las medialunas
    Estirar la masa y cortar triángulos. Enrollarlos desde la base hacia la punta para darles su forma característica.
  6. Segundo leudado
    Colocar las piezas en una fuente y dejarlas reposar unos 30 minutos más.
  7. Horneado
    Pincelar con huevo (opcional) y llevar a horno precalentado a 160 °C durante unos 40 a 50 minutos, hasta que estén doradas.
  8. Toque final
    Al retirarlas del horno, pincelar con almíbar para darles brillo y un sabor más dulce. Dejar enfriar unos minutos antes de servir.
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