Cremonas caseras: la receta fácil que conquista el mate y parece de panadería

En la cultura gastronómica argentina, pocas cosas generan tanta identificación como la combinación de mate y panadería. En ese universo, la cremona ocupa un lugar privilegiado: económica, rendidora y con una textura crocante que la convierte en favorita de grandes y chicos.

Aunque muchos la asocian directamente con la compra en panaderías, lo cierto es que su preparación casera es totalmente posible. Eso sí: el proceso demanda tiempo, técnica y respeto por los tiempos de leudado, una tradición que se transmite de generación en generación en los hogares bonaerenses.

Los ingredientes que se requieren para las mejores cremonas





600 g de harina 0000

15 g de sal

20 g de levadura

Agua tibia (cantidad necesaria)

120 g de grasa de cerdo pomada

La clave está en la calidad de la materia prima y en el equilibrio entre la grasa y la masa, que definirá esa textura hojaldrada tan característica.

Paso a paso: el secreto de la crocancia

El primer movimiento es formar una masa: colocar la harina en forma de corona, sumar la sal, la levadura y el agua tibia. Amasar hasta lograr un bollo homogéneo y dejarlo reposar durante 30 minutos para que leve correctamente.

Luego, estirar la masa en forma rectangular y colocar la grasa en el centro. Integrarla suavemente y comenzar el proceso de pliegues: llevar los extremos hacia el centro, repetir el doblado y dejar reposar en la heladera 15 minutos entre cada vuelta. Este paso es clave para generar las capas.

Una vez lista, estirar en tiras largas, plegar sobre sí misma y realizar cortes tipo "teclas de piano" para dar forma. Dejar levar nuevamente durante 30 minutos en un ambiente templado.

La cremona es ideal para acompañar el mate.

Horno fuerte y paciencia: el toque final

El último paso define todo: llevar las cremonas a horno fuerte hasta que estén bien doradas. El tiempo estimado es de unos 20 minutos, aunque puede variar según el horno.

El resultado debe ser una masa crocante por fuera, aireada por dentro y con ese sabor intenso que remite directamente a la tradición panadera argentina.