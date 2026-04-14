Torta 20 cucharadas, la receta viral para merendar por dos mangos y sin usar balanza

Merendar rico dejó de ser un dolor de cabeza para el bolsillo. Los hogares argentinos recuperaron una fórmula infalible para ganarle a la malaria y disfrutar de algo dulce frente a las bajas temperaturas. Esta preparación se volvió viral porque elimina la necesidad de balanza y utiliza la cuchara sopera como única medida para alimentar a toda la familia sin gastar una fortuna.

Se trata de una receta que destaca por su simpleza absoluta y por una regla que ayuda a los más olvidadizos. La humedad de la fruta garantiza que el bizcochuelo se mantenga tierno por más tiempo, algo clave para que la inversión rinda varios días en la mesa.

Chau panadería: el ahorro real en la góndola

La magia de este postre reside en que transforma ingredientes básicos en un manjar que parece de confitería. Hoy, comprar una torta de manzana en una panadería de barrio puede costar hasta cinco veces más de lo que sale hacerla en casa. Al llevar aceite en lugar de manteca, la preparación se convirtió en la alternativa más inteligente para la clase trabajadora que no quiere resignar el mate de la tarde.

Muchos vecinos eligen esta opción porque es una receta rendidora que aporta fibra gracias a la fruta fresca. La combinación de elementos básicos como huevo, leche y harina leudante genera un contraste de texturas que conquista a grandes y chicos. Es el compañero perfecto para cuando el viento y el fresco no dan tregua en el Conurbano y el sueldo parece que se escapa entre los dedos.

La versatilidad de esta masa permitió que la receta circule de mano en mano en los grupos de WhatsApp como un secreto de supervivencia. Incluso hay quienes se animaron a cambiar la harina blanca por integral o usar edulcorante para cuidar la salud de los pibes. En tiempos donde cada peso cuenta, esta torta es una declaración de guerra contra los precios inflados de las góndolas.

La magia de este postre reside en que transforma ingredientes básicos en un manjar que parece de confitería.

Qué necesitás para llenar la fuente hoy mismo

Para realizar esta torta que salva la tarde y te hace quedar como un rey, buscá estos elementos en el fondo del estante:

20 cucharadas de leche (entera o descremada).

20 cucharadas de harina leudante (o común con un toque de polvo de hornear).

20 cucharadas de azúcar blanca común.

20 cucharadas de aceite (girasol o maíz, que no le dan sabor fuerte).

2 manzanas frescas (las que estén más baratas en la verdulería).

2 huevos medianos.

El paso a paso para que salga como una manteca

El proceso es directo y no requiere que seas un experto cocinero para que el resultado sea un éxito rotundo:

Rompé los huevos en un bol y batilos con ganas hasta que estén bien integrados. Agregá las 20 cucharadas de leche y mezclá con suavidad para no salpicar. Sumá las 20 cucharadas de aceite a la preparación líquida de forma constante. Incorporá las 20 cucharadas de azúcar y batí con intensidad para que no queden granos. Añadí la harina usando una espátula o cuchara de madera con movimientos envolventes. Pelá y rallá las manzanas directamente sobre la mezcla para que el jugo se integre al toque. Poné la masa en un molde enmantecado y enharinado (podés usar aceite para el molde también). Llevá al horno moderado a 180 grados durante 40 minutos y no lo abras antes de tiempo.



