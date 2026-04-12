Receta de budín de banana split: el postre fácil y esponjoso ideal para los mates

El budín de banana split es una versión dulce y esponjosa del clásico postre helado que combina banana, chocolate y crema en una sola preparación.

Fácil de hacer en casa y con ingredientes simples, esta receta se convierte en el acompañante ideal para los mates de la tarde o para sorprender a toda la familia en cualquier ocasión.

Receta de budín de banana split, un clásico que nunca pasa de moda

Receta de budín de banana split, un clásico que nunca pasa de moda

Si te gustan los postres simples pero con un toque distinto, este budín de banana split es una gran opción. Aprovecha el dulzor natural de la fruta madura y lo combina con ingredientes que le suman textura y sabor, logrando una preparación casera, esponjosa y perfecta para cualquier momento del día.

Ingredientes

3 bananas maduras

2 huevos

150 g de azúcar

100 ml de aceite

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 g de harina leudante

1 pizca de sal

50 g de chips de chocolate o chocolate picado

50 g de nueces o almendras (opcional)





Paso a paso

-Primero pisá bien las bananas en un bowl hasta hacer un puré. Sumá los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla, y mezclá todo hasta que quede una preparación bien integrada.

-Agregá la harina leudante junto con la pizca de sal y mezclá suavemente hasta lograr una masa homogénea, sin batir de más. Incorporá los chips de chocolate y los frutos secos si elegís usarlos.

-Volcá la mezcla en un molde para budín previamente enmantecado y enharinado. Llevá a horno precalentado a 180°C durante unos 40-45 minutos, o hasta que al pinchar con un palito salga seco.

-Dejá enfriar antes de desmoldar y, si querés, podés sumarle un toque extra con dulce de leche, crema o más chocolate por arriba para darle ese guiño tipo "banana split".