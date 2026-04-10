Roll de manzana: la receta "secreta" para un bizcocho esponjoso y dulce

La merienda es uno de los momentos más esperados del día porque se presenta como la excusa ideal para hacer una pausa y disfrutar de un plato rico, casero y reconfortante.

En ese contexto, el roll de manzana se presenta como una opción infalible para acompañar el café o el mate, gracias a su textura suave, sabor dulce y facilidad de preparación.

Ideal para la merienda, esta preparación casera combina suavidad, sabor y un toque dulce irresistible.

Ingredientes para los rolls de manzana

3 manzanas

2 huevos

100 g de azúcar

100 ml de leche

80 ml de aceite

200 g de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de canela (opcional)

Azúcar extra para espolvorear

Ingredientes simples que se transforman en una preparación irresistible.

Preparación paso a paso

1. Preparar la base

Pelar las manzanas y cortarlas en láminas finas o pequeños cubos. Reservar.

2. Batir los líquidos

En un bowl, colocar los huevos junto con el azúcar y batir hasta lograr una mezcla clara y espumosa.

3. Incorporar ingredientes húmedos

Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar bien hasta integrar.

4. Sumar los secos

Incorporar la harina tamizada poco a poco, mezclando suavemente para evitar grumos. Añadir la canela si se desea.

5. Integrar la fruta

Agregar las manzanas a la preparación y mezclar hasta que queden bien distribuidas.

6. Armado

Volcar la mezcla en una placa rectangular previamente enmantecada o con papel manteca, distribuyendo de forma pareja.

7. Cocción

Llevar a horno precalentado a 180°C durante 25 a 30 minutos, hasta que esté dorado y firme al tacto.

8. Formado del roll

Una vez tibio, desmoldar sobre un paño limpio, enrollar suavemente y dejar enfriar para que mantenga la forma.

9. Terminación

Espolvorear con azúcar o azúcar impalpable antes de servir.

Un proceso sencillo que garantiza un resultado esponjoso y delicioso.

Consejos

Usar manzanas frescas y firmes para lograr mejor textura

No sobrebatir la mezcla para mantener la esponjosidad

Controlar el horno: cada uno puede variar en temperatura

Dejar entibiar antes de enrollar para evitar que se rompa

Agregar un poco de jugo de limón a la fruta para resaltar el sabor

Opciones de decoración

Espolvorear con azúcar impalpable

Agregar un glaseado suave de azúcar y limón

Sumar canela por encima para intensificar el aroma

Acompañar con crema batida

Servir con una bocha de helado de vainilla

Incorporar frutos secos picados por arriba