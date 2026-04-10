Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 10 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
DE PASTELERÍA

Roll de manzana: la receta "secreta" para un bizcocho esponjoso y dulce

Una preparación casera, fácil y rendidora que combina textura suave con un relleno dulce, natural e ideal para cualquier momento del día.

MBurczynsky

La merienda es uno de los momentos más esperados del día porque se presenta como la excusa ideal para hacer una pausa y disfrutar de un plato rico, casero y reconfortante.

En ese contexto, el roll de manzana se presenta como una opción infalible para acompañar el café o el mate, gracias a su textura suave, sabor dulce y facilidad de preparación.

&nbsp;Ideal para la merienda, esta preparación casera combina suavidad, sabor y un toque dulce irresistible. googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});

 Ideal para la merienda, esta preparación casera combina suavidad, sabor y un toque dulce irresistible.

 Ingredientes para los rolls de manzana 

  • 3 manzanas
  • 2 huevos
  • 100 g de azúcar
  • 100 ml de leche
  • 80 ml de aceite
  • 200 g de harina leudante
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de canela (opcional)
  • Azúcar extra para espolvorear

    • &nbsp;Ingredientes simples que se transforman en una preparación irresistible.&nbsp;
     Ingredientes simples que se transforman en una preparación irresistible. 

    Preparación paso a paso 

    1. Preparar la base
    Pelar las manzanas y cortarlas en láminas finas o pequeños cubos. Reservar.

    2. Batir los líquidos
    En un bowl, colocar los huevos junto con el azúcar y batir hasta lograr una mezcla clara y espumosa.

    3. Incorporar ingredientes húmedos
    Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar bien hasta integrar.

    4. Sumar los secos
    Incorporar la harina tamizada poco a poco, mezclando suavemente para evitar grumos. Añadir la canela si se desea.

    5. Integrar la fruta
    Agregar las manzanas a la preparación y mezclar hasta que queden bien distribuidas.

    6. Armado
    Volcar la mezcla en una placa rectangular previamente enmantecada o con papel manteca, distribuyendo de forma pareja.

    7. Cocción
    Llevar a horno precalentado a 180°C durante 25 a 30 minutos, hasta que esté dorado y firme al tacto.

    8. Formado del roll
    Una vez tibio, desmoldar sobre un paño limpio, enrollar suavemente y dejar enfriar para que mantenga la forma.

    9. Terminación
    Espolvorear con azúcar o azúcar impalpable antes de servir.

    &nbsp;Un proceso sencillo que garantiza un resultado esponjoso y delicioso.&nbsp;
     Un proceso sencillo que garantiza un resultado esponjoso y delicioso. 

     Consejos 

  • Usar manzanas frescas y firmes para lograr mejor textura
  • No sobrebatir la mezcla para mantener la esponjosidad
  • Controlar el horno: cada uno puede variar en temperatura
  • Dejar entibiar antes de enrollar para evitar que se rompa
  • Agregar un poco de jugo de limón a la fruta para resaltar el sabor

    •  Opciones de decoración 

  • Espolvorear con azúcar impalpable
  • Agregar un glaseado suave de azúcar y limón
  • Sumar canela por encima para intensificar el aroma
  • Acompañar con crema batida
  • Servir con una bocha de helado de vainilla
  • Incorporar frutos secos picados por arriba

    • Esta nota habla de:
    1
    Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
    Noticias

    Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

    2
    Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
    Noticias

    Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

    3
    Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
    Noticias

    Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

    4
    Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
    Noticias

    Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

    5
    El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
    Noticias

    El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

    Últimas noticias de Receta