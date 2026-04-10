Roll de manzana: la receta "secreta" para un bizcocho esponjoso y dulce
Una preparación casera, fácil y rendidora que combina textura suave con un relleno dulce, natural e ideal para cualquier momento del día.
La merienda es uno de los momentos más esperados del día porque se presenta como la excusa ideal para hacer una pausa y disfrutar de un plato rico, casero y reconfortante.
En ese contexto, el roll de manzana se presenta como una opción infalible para acompañar el café o el mate, gracias a su textura suave, sabor dulce y facilidad de preparación.
Ingredientes para los rolls de manzana
Preparación paso a paso
1. Preparar la base
Pelar las manzanas y cortarlas en láminas finas o pequeños cubos. Reservar.
2. Batir los líquidos
En un bowl, colocar los huevos junto con el azúcar y batir hasta lograr una mezcla clara y espumosa.
3. Incorporar ingredientes húmedos
Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar bien hasta integrar.
4. Sumar los secos
Incorporar la harina tamizada poco a poco, mezclando suavemente para evitar grumos. Añadir la canela si se desea.
5. Integrar la fruta
Agregar las manzanas a la preparación y mezclar hasta que queden bien distribuidas.
6. Armado
Volcar la mezcla en una placa rectangular previamente enmantecada o con papel manteca, distribuyendo de forma pareja.
7. Cocción
Llevar a horno precalentado a 180°C durante 25 a 30 minutos, hasta que esté dorado y firme al tacto.
8. Formado del roll
Una vez tibio, desmoldar sobre un paño limpio, enrollar suavemente y dejar enfriar para que mantenga la forma.
9. Terminación
Espolvorear con azúcar o azúcar impalpable antes de servir.
Consejos
Opciones de decoración