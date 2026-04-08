"Salvavidas" de tarde: la receta definitiva de buñuelos dulces para lucirte sin gastar de más

Llegó el frío de abril y el cuerpo pide algo dulce. No hace falta gastar una fortuna en la panadería ni ser un experto en la cocina: los buñuelos dulces son el salvavidas definitivo para la tarde.

Se hacen en "dos patadas", rinden un montón y te aseguran una merienda que es un manjar.

Si tenés un poquito de harina y un huevo, ya tenés medio camino hecho. Acá te pasamos la receta paso a paso para que te luzcas hoy mismo sin moverte de tu casa.

Ingredientes: lo que tenés en la alacena





Para sacar una docena bien cargada necesitás:

Harina: 1 taza (común o leudante).

Básicos: 1 huevo, media taza de leche y un poquito de azúcar.

El toque: 1 cucharadita de polvo de hornear (si usás harina común) y esencia de vainilla.

Para freír: aceite (cantidad necesaria).

Final: azúcar y canela para espolvorear.

Los buñuelos dulces son el salvavidas definitivo para la tarde.

Paso a paso: cómo hacerlos en 30 minutos





Para que te salgan perfectos y no se te quemen, seguí este orden:

La mezcla: en un bol mezclá la harina con el azúcar y el polvo de hornear. Sumale el huevo, la leche y la vainilla hasta que quede una masa suave y un poquito pegajosa. El aceite: calentá el aceite en una ollita a fuego medio. Truco: tirar un pedacito de masa; si sube rápido pero no se quema, la temperatura está perfecta. A la olla: con dos cucharas (o las manos enharinadas), armá bolitas y tiralas al aceite. Cocinalas 2 o 3 minutos, dándoles vuelta hasta que estén bien doraditas. El secreto: sacalos y ponelos en papel absorbente. Pasalos por azúcar mientras todavía estén calientes para que se les pegue bien.

Consejo para ahorrar y disfrutar





Estos buñuelos son ideales para cuando llegás cansado y querés algo rico con el mate o el café. Si te sobran (cosa difícil), los podés guardar en un tupper.

Al otro día les das un "golpe de horno" para que vuelvan a estar crocantes. Con una inversión mínima, tenés la merienda resuelta para toda la familia.