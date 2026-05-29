Ñoquis de mandarina con una salsa ideal para disfrutar este 29

Los ñoquis son uno de los platos más clásicos de la cocina argentina, pero existen versiones que se animan a salir de lo tradicional. Una de ellas son los ñoquis de mandarina, una receta que combina la textura suave de la papa con un perfume cítrico que transforma cada bocado sin perder el espíritu del plato italiano que se volvió costumbre en el país.

La mandarina aporta frescura y un sabor diferente que funciona muy bien tanto en preparaciones saladas como en variantes más gourmet. Además, la receta mantiene una elaboración simple y puede prepararse en casa con pocos ingredientes.

Paso a paso para hacer ñoquis de mandarina





Para la masa se necesitan:

- 1 kilo de papas

- Entre 300 y 350 gramos de harina 0000

Ralladura de una mandarina

- Un huevo y una yema.

- Condimentos: sal, pimienta y nuez moscada a gusto.

El primer paso es cocinar las papas enteras y con cáscara hasta que estén tiernas. Después hay que pelarlas y hacer el puré mientras todavía están calientes, ya que eso ayuda a evitar exceso de humedad.

Prepará estos ñoquis diferentes.

Una vez listo el puré, se forma un volcán sobre la mesada y se incorporan el huevo, la yema y la ralladura de mandarina. Luego se agregan los condimentos y, de a poco, la harina.

La clave está en trabajar la masa lo mínimo indispensable para que los ñoquis no queden pesados ni duros. Cuando la mezcla esté lista, hay que dividirla en porciones y formar cilindros finos para cortar las piezas del tamaño tradicional.

Los ñoquis pueden marcarse con tenedor o con ñoquera para darles la textura clásica. Después se cocinan en abundante agua con sal hasta que suban a la superficie. Ese momento indica que ya están listos.

La salsa ideal para acompañar los ñoquis de mandarina





La mejor combinación para potenciar el sabor cítrico es una salsa de manteca y mandarina. Para prepararla hay que reducir jugo de mandarina hasta concentrar el sabor y luego incorporar manteca fría en cubos, mezclando hasta lograr una emulsión brillante.

Se puede completar con hojas de albahaca o eneldo para sumar aroma y frescura. Los ñoquis se terminan directamente en la sartén durante un minuto para que absorban parte de la salsa y queden bien glaseados.

La receta también admite variantes. Algunos reemplazan parte de la papa por batata, mientras que otros suman ingredientes salados como speck o hinojo para lograr un plato más intenso.



