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Domingo, 5 de abril de 2026

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Exquisitos pañuelitos andaluces: la receta dulce ideal para preparar en Pascua

Una alternativa casera y menos tradicional para quienes buscan salir del clásico chocolate y las recetas de siempre en la mesa de Pascua.

CLederer

 Los pañuelitos andaluces, también conocidos como pestiños, son un clásico de la pastelería española que se destacan por su masa crocante y su toque dulce irresistible. Suelen prepararse con ingredientes simples como harina, aceite y un toque de anís o cítricos que les da un aroma muy particular.

A diferencia de la rosca o los clásicos huevos de chocolate, esta receta no es pesada ni excesivamente dulce, sino que tiene una textura más liviana y crocante que la hace ideal para acompañar el mate o el café. 

Receta de pañuelitos andaluces, ideales para acompañar la infusión

Receta de pañuelitos andaluces, ideales para acompañar la infusión

Receta de pañuelitos andaluces, ideales para acompañar la infusión

Ingredientes:

  • 500 gramos de harina
  • 100 ml de aceite de oliva
  • 100 ml de vino blanco
  • 1 cucharadita de anís (o esencia)
  • Ralladura de limón o naranja
  • 1 pizca de sal
  • Aceite para freír
  • Miel o azúcar para terminar
  • Dulce de leche o crema para el relleno (opcional)


Paso a paso:

  1. Calentá el aceite de oliva con la ralladura de limón o naranja y dejalo entibiar para que tome sabor.
  2. En un bowl, mezclá la harina con la sal, el anís y el vino blanco. Sumá el aceite ya tibio y uní todo hasta formar una masa suave.
  3. Amasá unos minutos hasta que quede lisa y dejala descansar unos 20 a 30 minutos.
  4. Estirá la masa finita y cortá cuadrados o rectángulos. Si querés, agregá un poquito de relleno en el centro.
  5. Cerrá formando los "pañuelitos", uniendo las puntas o doblando la masa.
  6. Freí en abundante aceite caliente hasta que estén dorados y crocantes.
  7. Retiralos y dejalos sobre papel absorbente. Para terminar, podés pasarlos por miel tibia o espolvorearlos con azúcar.
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