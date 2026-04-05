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Exquisitos pañuelitos andaluces: la receta dulce ideal para preparar en Pascua
Una alternativa casera y menos tradicional para quienes buscan salir del clásico chocolate y las recetas de siempre en la mesa de Pascua.
Los pañuelitos andaluces, también conocidos como pestiños, son un clásico de la pastelería española que se destacan por su masa crocante y su toque dulce irresistible. Suelen prepararse con ingredientes simples como harina, aceite y un toque de anís o cítricos que les da un aroma muy particular.
A diferencia de la rosca o los clásicos huevos de chocolate, esta receta no es pesada ni excesivamente dulce, sino que tiene una textura más liviana y crocante que la hace ideal para acompañar el mate o el café.
Receta de pañuelitos andaluces, ideales para acompañar la infusión
Ingredientes:
- 500 gramos de harina
- 100 ml de aceite de oliva
- 100 ml de vino blanco
- 1 cucharadita de anís (o esencia)
- Ralladura de limón o naranja
- 1 pizca de sal
- Aceite para freír
- Miel o azúcar para terminar
- Dulce de leche o crema para el relleno (opcional)
Paso a paso:
- Calentá el aceite de oliva con la ralladura de limón o naranja y dejalo entibiar para que tome sabor.
- En un bowl, mezclá la harina con la sal, el anís y el vino blanco. Sumá el aceite ya tibio y uní todo hasta formar una masa suave.
- Amasá unos minutos hasta que quede lisa y dejala descansar unos 20 a 30 minutos.
- Estirá la masa finita y cortá cuadrados o rectángulos. Si querés, agregá un poquito de relleno en el centro.
- Cerrá formando los "pañuelitos", uniendo las puntas o doblando la masa.
- Freí en abundante aceite caliente hasta que estén dorados y crocantes.
- Retiralos y dejalos sobre papel absorbente. Para terminar, podés pasarlos por miel tibia o espolvorearlos con azúcar.