Exquisitos pañuelitos andaluces: la receta dulce ideal para preparar en Pascua

Los pañuelitos andaluces, también conocidos como pestiños, son un clásico de la pastelería española que se destacan por su masa crocante y su toque dulce irresistible. Suelen prepararse con ingredientes simples como harina, aceite y un toque de anís o cítricos que les da un aroma muy particular.

A diferencia de la rosca o los clásicos huevos de chocolate, esta receta no es pesada ni excesivamente dulce, sino que tiene una textura más liviana y crocante que la hace ideal para acompañar el mate o el café.

Receta de pañuelitos andaluces, ideales para acompañar la infusión





Receta de pañuelitos andaluces, ideales para acompañar la infusión

Ingredientes:

500 gramos de harina

100 ml de aceite de oliva

100 ml de vino blanco

1 cucharadita de anís (o esencia)

Ralladura de limón o naranja

1 pizca de sal

Aceite para freír

Miel o azúcar para terminar

Dulce de leche o crema para el relleno (opcional)



Paso a paso: