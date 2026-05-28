Receta de napolitanas de chocolate, la factura francesa hojaldrada y rellena

Las napolitanas de chocolate forman parte de las recetas más emblemáticas de la pastelería francesa. Este dulce, elaborado a base de masa hojaldrada y relleno de chocolate, se caracteriza por su textura liviana y su contraste entre capas crocantes y un interior suave.

Este tipo de factura pertenece al universo de la viennoiserie, una tradición que combina técnicas de panadería de origen vienés con masas hojaldradas y fermentadas e ingredientes ricos como manteca, huevos, leche o chocolate.

Receta para hacer napolitanas de chocolate, la deliciosa factura francesa rellena de chocolate

Para realizar esta receta, se necesitan pocos ingredientes y de fácil acceso:

1 lámina de hojaldre rectangular (puede ser también un disco de tarta hojaldrada)

1 tableta de chocolate (negro o con leche) de 150 gramos

1 huevo

2 cucharadas de azúcar (opcional)

1 cucharada de agua (opcional)

Azúcar glas para decorar (opcional)





Las napolitanas francesas son fáciles de recrear en casa y llevan ingredientes fáciles de conseguir.

Procedimiento

El procedimiento comienza extendiendo la masa de hojaldre sobre una superficie plana. Luego, se corta en cuatro partes iguales para formar las unidades individuales. En uno de los extremos de cada rectángulo se colocan una o dos barritas de chocolate, según la intensidad de relleno deseada. A continuación, se enrolla la masa sobre sí misma hasta formar un cilindro, presionando suavemente los bordes para sellar. Las piezas se disponen en una bandeja apta para horno previamente cubierta con papel vegetal. Antes de hornear, se bate el huevo y se utiliza para pincelar la superficie de cada napolitana. Este paso permite lograr un dorado uniforme. Para un acabado más crocante, se puede mezclar azúcar con un poco de agua y aplicar sobre la masa. Las napolitanas se cocinan en horno precalentado durante aproximadamente 18 minutos, o hasta que estén doradas y bien desarrolladas. Una vez listas, se dejan enfriar unos minutos y, si se desea, se espolvorean con azúcar glas antes de servir.

Consejos para mejorar la receta