Exquisitos éclairs de chocolate: la delicia francesa para acompañar el café o los mates

Entre los clásicos más reconocidos de la pastelería francesa aparecen los Éclair, unas piezas alargadas elaboradas con una masa aireada llamada choux, rellenas con crema y cubiertas con chocolate. Su combinación de textura liviana, interior cremoso y sabor intenso hizo que se transformaran en una de las recetas dulces más populares dentro de las cafeterías y panaderías europeas.

Con el paso del tiempo, esta receta logró expandirse a distintos países y hoy también se volvió una opción muy elegida para acompañar el café o los mates durante la merienda.

Receta de éclairs, los bocadillos franceses que conquistan al mundo con su esponjosidad



Receta de Eclairs, los bocadillos franceses que conquistan al mundo con su esponjosidad

Además de su versión clásica de chocolate, los éclairs pueden prepararse con distintos rellenos y coberturas, adaptándose fácilmente a gustos más intensos o versiones más suaves y caseras.

Ingredientes

Para la masa choux

125 ml de agua

125 ml de leche

100 gramos de manteca

1 cucharada de azúcar

1 pizca de sal

150 gramos de harina

4 huevos





Para el relleno

500 ml de leche

4 yemas

100 gramos de azúcar

40 gramos de maicena

1 cucharadita de esencia de vainilla





Para la cobertura

150 gramos de chocolate semiamargo

100 ml de crema de leche





Paso a paso





-Primero colocá en una olla el agua, la leche, la manteca, el azúcar y la sal. Cuando la mezcla hierva, agregá toda la harina de golpe y mezclá rápidamente hasta formar una masa lisa que se despegue de los bordes. Cociná durante uno o dos minutos más para quitar humedad.

-Después pasá la preparación a un bowl y dejá que baje un poco la temperatura. Incorporá los huevos de a uno, mezclando bien después de cada agregado hasta lograr una masa suave y brillante. Luego colocala en una manga pastelera y formá tiras alargadas sobre una placa enmantecada.

-Llevá al horno precalentado a 200 grados durante aproximadamente 25 minutos o hasta que los éclairs estén inflados y dorados. Mientras tanto, prepará el relleno calentando la leche aparte y mezclando las yemas con el azúcar, la maicena y la vainilla. Sumá la leche caliente de a poco y cociná nuevamente hasta espesar.

-Una vez fríos, rellená los éclairs haciendo pequeños cortes en la base o utilizando una manga pastelera. Para terminar, derretí el chocolate junto con la crema de leche y cubrí cada pieza por encima. Se pueden servir fríos o apenas tibios y quedan ideales para acompañar café, té o mates.