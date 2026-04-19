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Domingo, 19 de abril de 2026

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MUY RICA

Receta de ensaimada mallorquina, un postre español esponjoso y suave ideal para acompañar los mates

Un clásico de la pastelería española que se destaca por su textura aireada y su sabor delicado, perfecto para disfrutar en casa con algo caliente y darse un gusto con sabor distinto.

CLederer

La ensaimada mallorquina es uno de esos clásicos de la pastelería española que conquista por su suavidad y su textura liviana. Con una masa tierna y esponjosa, se convirtió en una opción ideal para quienes buscan algo dulce, casero y perfecto para compartir en cualquier momento del día.

Su sabor delicado y su forma característica la vuelven una preparación tan vistosa como rendidora, ideal para acompañar unos mates, un café o una merienda especial. Además, aunque parece una receta elaborada, con pocos ingredientes se puede lograr un resultado casero que sorprende por lo rico y esponjoso.

¿Cómo preparar la ensaimada mallorquina y que quede bien esponjosa?

¿Cómo preparar la ensaimada mallorquina y que quede bien esponjosa?

¿Cómo preparar la ensaimada mallorquina y que quede bien esponjosa?

Ingredientes

  • 500 gramos de harina 000
  • 100 gramos de azúcar
  • 2 huevos
  • 100 ml de leche tibia
  • 25 g de levadura fresca (o 8 g seca)
  • 100 g de manteca (a temperatura ambiente)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • Azúcar impalpable para espolvorear

Paso a paso

-En un bowl, activá la levadura con la leche tibia y una cucharadita de azúcar. Dejala reposar unos minutos hasta que espume. Mientras tanto, mezclá la harina con el resto del azúcar y la pizca de sal.

-Sumá los huevos, la vainilla y la levadura activada. Empezá a integrar todo hasta formar una masa y amasá bien durante unos 10 minutos, hasta que esté lisa y elástica. Tapá y dejá levar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño.

-Una vez leudada, estirá la masa formando un rectángulo fino. Untá toda la superficie con la manteca blanda y enrollá como si fuera un cilindro largo. Luego, enrollalo sobre sí mismo formando una espiral, dejando un pequeño espacio entre vueltas para que crezca.

-Colocá la ensaimada en una placa enmantecada, tapá y dejá levar nuevamente hasta que esté bien inflada. Llevá a horno precalentado a 180°C durante unos 20-25 minutos, hasta que esté dorada.

-Retirá, dejá entibiar y espolvoreá con abundante azúcar impalpable antes de servir.

Trucos clave

  • La masa tiene que ser bien elástica, no te apures con el amasado.
  • La manteca debe estar blanda, no derretida, para que se formen capas.
  • Dejá espacio en la espiral: eso permite que crezca y quede aireada.
  • Si podés, dejala levar lento (incluso en heladera) para mejor textura.
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