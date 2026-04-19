Receta de ensaimada mallorquina, un postre español esponjoso y suave ideal para acompañar los mates

La ensaimada mallorquina es uno de esos clásicos de la pastelería española que conquista por su suavidad y su textura liviana. Con una masa tierna y esponjosa, se convirtió en una opción ideal para quienes buscan algo dulce, casero y perfecto para compartir en cualquier momento del día.

Su sabor delicado y su forma característica la vuelven una preparación tan vistosa como rendidora, ideal para acompañar unos mates, un café o una merienda especial. Además, aunque parece una receta elaborada, con pocos ingredientes se puede lograr un resultado casero que sorprende por lo rico y esponjoso.

¿Cómo preparar la ensaimada mallorquina y que quede bien esponjosa?





¿Cómo preparar la ensaimada mallorquina y que quede bien esponjosa?

Ingredientes

500 gramos de harina 000

100 gramos de azúcar

2 huevos

100 ml de leche tibia

25 g de levadura fresca (o 8 g seca)

100 g de manteca (a temperatura ambiente)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Azúcar impalpable para espolvorear

Paso a paso

-En un bowl, activá la levadura con la leche tibia y una cucharadita de azúcar. Dejala reposar unos minutos hasta que espume. Mientras tanto, mezclá la harina con el resto del azúcar y la pizca de sal.

-Sumá los huevos, la vainilla y la levadura activada. Empezá a integrar todo hasta formar una masa y amasá bien durante unos 10 minutos, hasta que esté lisa y elástica. Tapá y dejá levar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño.

-Una vez leudada, estirá la masa formando un rectángulo fino. Untá toda la superficie con la manteca blanda y enrollá como si fuera un cilindro largo. Luego, enrollalo sobre sí mismo formando una espiral, dejando un pequeño espacio entre vueltas para que crezca.

-Colocá la ensaimada en una placa enmantecada, tapá y dejá levar nuevamente hasta que esté bien inflada. Llevá a horno precalentado a 180°C durante unos 20-25 minutos, hasta que esté dorada.

-Retirá, dejá entibiar y espolvoreá con abundante azúcar impalpable antes de servir.

Trucos clave



