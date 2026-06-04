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"Cara a Cara", con Facundo Pedrini y Ernesto Hadida

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Receta "fit" en 10 minutos: cómo hacer trufas proteicas de avena y canela

Es un snack saludable que aporta saciedad, regula el azúcar en sangre y lleva solo 5 ingredientes que tenés en tu casa. El paso a paso para salvar tu merienda.

SGorostiaga
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La merienda suele ser el momento del día donde más ataca el hambre y la necesidad de comer algo dulce. Para evitar los ultraprocesados, las trufas de avena y canela son la opción ideal, rápida y económica.

Se preparan en apenas 10 minutos, no necesitan cocción y aportan una gran cantidad de nutrientes esenciales. Además, son perfectas para quienes entrenan y buscan un extra de proteína.

Ingredientes básicos para las trufas fit

  • 1 taza de avena (tradicional o instantánea).

  • 2 cucharadas de pasta de maní (sin azúcar agregada).

  • 1 cucharada de miel.

  • 30 gramos de proteína en polvo (o leche en polvo descremada).

  • Un chorrito de leche de almendras (o agua).

  • Canela en polvo a gusto.

Paso a paso: cómo prepararlas sin prender el horno


En un bowl mediano, mezclá la avena, la proteína en polvo y la canela.

Sumá las dos cucharadas de pasta de maní y la cucharada de miel al centro del recipiente.

Agregá el chorrito de leche de almendras de a poco. Revolvé de forma constante hasta lograr una textura espesa, húmeda y pegajosa.

Ponete apenas una gota de aceite en las manos para que la masa no se te pegue y empezá a moldear las bolitas.

Colocá las trufas en un plato y terminalas rodándolas por canela en polvo, coco rallado o cacao amargo.

Mandalas a la heladera un mínimo de 20 minutos para que tomen firmeza. Si las dejás toda la noche, quedan mucho más compactas y sabrosas.

Los beneficios ocultos de esta merienda


Este snack no solo es rico, sino que funciona como un excelente combustible para el cuerpo.

La combinación de la fibra de la avena con las grasas buenas de la pasta de maní ayuda a controlar el apetito por horas y estabiliza el azúcar en sangre, evitando los picos de fatiga de la tarde.

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