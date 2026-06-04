Receta de pan proteico en sartén: se hace en menos de 5 minutos y es ideal para el "pre entreno"

Cada vez más personas buscan opciones rápidas y nutritivas para sumar a su rutina diaria, especialmente cuando se trata de la alimentación previa o posterior al entrenamiento. En ese sentido, el pan proteico en sartén es una alternativa práctica, económica y saludable que se prepara en pocos minutos.

Esta receta se destaca por su alto contenido de proteínas, lo que la convierte en una opción ideal para quienes necesitan energía sostenida antes de ejercitarse o buscan favorecer la recuperación muscular después de la actividad física.

Receta para hacer pan proteico en sartén

Ingredientes y paso a paso

Para preparar este pan proteico en sartén se necesitan:

1 huevo

3 cucharadas de avena instantánea o harina de avena

1 cucharada grande de yogur griego natural o queso untable

1 cucharadita de semillas de chía o lino (opcional)

1/2 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Unas gotas de aceite para la sartén





Esta receta de pan proteico puede personalizarse con distintos sabores y rellenos, por ejemplo, queso o jamón.

En primer lugar, colocar el huevo en un bowl pequeño y batirlo ligeramente hasta que quede homogéneo. Luego, incorporar la avena, el yogur o queso untable, la sal y el polvo de hornear. Mezclar bien hasta obtener una preparación espesa y uniforme. Si se desea, en este paso también se pueden sumar las semillas para aumentar el aporte nutricional.

A continuación, calentar una sartén antiadherente a fuego bajo y agregar apenas unas gotas de aceite para evitar que la mezcla se pegue. Verter la preparación en la sartén y distribuirla de manera pareja, formando una especie de pan plano.

Tapar la sartén y cocinar durante aproximadamente dos minutos. Luego, dar vuelta la preparación con cuidado y cocinar del otro lado por otros dos minutos, hasta que esté dorada y firme. Retirar del fuego y dejar entibiar unos instantes antes de consumir.

Tips para mejorar la receta y opciones para acompañar