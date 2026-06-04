Receta de pan proteico en sartén: se hace en menos de 5 minutos y es ideal para el "pre entreno"
Este pan rico en proteínas no requiere horno y puede resolverse con ingredientes básicos que suelen estar disponibles en cualquier cocina.
Cada vez más personas buscan opciones rápidas y nutritivas para sumar a su rutina diaria, especialmente cuando se trata de la alimentación previa o posterior al entrenamiento. En ese sentido, el pan proteico en sartén es una alternativa práctica, económica y saludable que se prepara en pocos minutos.
Esta receta se destaca por su alto contenido de proteínas, lo que la convierte en una opción ideal para quienes necesitan energía sostenida antes de ejercitarse o buscan favorecer la recuperación muscular después de la actividad física.
Receta para hacer pan proteico en sartén
Ingredientes y paso a paso
Para preparar este pan proteico en sartén se necesitan:
- 1 huevo
- 3 cucharadas de avena instantánea o harina de avena
- 1 cucharada grande de yogur griego natural o queso untable
- 1 cucharadita de semillas de chía o lino (opcional)
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- Unas gotas de aceite para la sartén
En primer lugar, colocar el huevo en un bowl pequeño y batirlo ligeramente hasta que quede homogéneo. Luego, incorporar la avena, el yogur o queso untable, la sal y el polvo de hornear. Mezclar bien hasta obtener una preparación espesa y uniforme. Si se desea, en este paso también se pueden sumar las semillas para aumentar el aporte nutricional.
A continuación, calentar una sartén antiadherente a fuego bajo y agregar apenas unas gotas de aceite para evitar que la mezcla se pegue. Verter la preparación en la sartén y distribuirla de manera pareja, formando una especie de pan plano.
Tapar la sartén y cocinar durante aproximadamente dos minutos. Luego, dar vuelta la preparación con cuidado y cocinar del otro lado por otros dos minutos, hasta que esté dorada y firme. Retirar del fuego y dejar entibiar unos instantes antes de consumir.
Tips para mejorar la receta y opciones para acompañar
- Este pan proteico admite múltiples variantes según el gusto de cada persona. Para una versión más sabrosa, se pueden incorporar especias como orégano, pimienta o ajo en polvo. También es posible sumar queso rallado a la mezcla para intensificar el sabor.
- En cuanto a las combinaciones, funciona muy bien con palta, huevos revueltos o fetas de jamón y queso si se busca una opción salada. Para una alternativa dulce, puede acompañarse con mantequilla de maní, frutas frescas o un toque de miel.
- Otra recomendación es ajustar la textura según la preferencia personal: si se desea un pan más esponjoso, se puede agregar una pequeña cantidad de leche o bebida vegetal a la mezcla.