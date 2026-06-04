Receta de barritas de chocolate y almendras proteicas: una opción fácil, casera y perfecta para un snack saludable

Las barritas de chocolate y almendras se convirtieron en una opción cada vez más elegida cuando se busca algo dulce, práctico y fácil de resolver en el día a día. Con pocos ingredientes y una receta sencilla, ganaron lugar como una alternativa casera que permite tener siempre a mano un snack listo liviano y tentador.

En su versión proteica, además, suman un plus que las vuelve todavía más atractivas para quienes quieren incorporar algo más nutritivo sin perder el sabor. Se adaptan tanto a una colación rápida como a un antojo dulce entre comidas, y se integran fácilmente a distintas rutinas sin demasiadas complicaciones.

Receta de barritas de chocolate y almendras: ¿Cómo preparar estos deliciosos bocadillos proteicos?

Receta de barritas de chocolate y almendras: ¿Cómo preparar estos deliciosos bocadillos proteicos?

Ingredientes:

1 taza de avena

1/2 taza de almendras picadas

2 cucharadas de pasta de maní

2 cucharadas de miel

1 scoop de proteína en polvo (vainilla o chocolate, opcional pero recomendado)

2 a 3 cucharadas de cacao amargo

1/2 taza de chocolate negro derretido (para la cobertura)

1 chorrito de leche (solo si hace falta unir la mezcla)

Pizca de sal

Paso a paso:

-En un bowl grande, mezclá la avena, las almendras picadas, el cacao amargo, la proteína en polvo si decidís usarla y una pizca de sal, integrando todo bien para que los ingredientes secos queden distribuidos de forma pareja.

- Una vez que esté todo unido, sumá la mantequilla de maní junto con la miel y empezá a mezclar hasta que la preparación empiece a tomar consistencia; en este punto va a parecer una mezcla algo despareja, pero es normal.

-A medida que seguís integrando, si notás que queda demasiado seca o difícil de unir, podés agregar de a poco un chorrito de leche hasta lograr una textura más maleable, que permita compactarla sin que se desarme.

-Cuando ya esté lista la mezcla, volcala en un molde chico forrado con papel manteca y presioná bien con una cuchara o con las manos para que quede bien firme y pareja en toda la superficie.

-Después llevá la base a la heladera y dejala enfriar al menos una hora para que tome consistencia y se compacte. Pasado ese tiempo, derretí el chocolate negro y cubrí toda la superficie de la preparación de manera uniforme, asegurándote de que quede bien repartido.

-Volvé a llevarlo a la heladera unos 30 minutos más hasta que el chocolate se endurezca completamente, y finalmente desmoldá y cortá en barritas del tamaño que prefieras, guardándolas en un recipiente hermético para conservarlas mejor.