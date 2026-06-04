Receta de barritas de chocolate y almendras proteicas: una opción fácil, casera y perfecta para un snack saludable
Una receta simple y casera para preparar barritas de chocolate y almendras con un perfil proteico, ideales para picar algo rico en cualquier momento del día y sumar energía de forma práctica, sin necesidad de recurrir a opciones industrializadas.
Las barritas de chocolate y almendras se convirtieron en una opción cada vez más elegida cuando se busca algo dulce, práctico y fácil de resolver en el día a día. Con pocos ingredientes y una receta sencilla, ganaron lugar como una alternativa casera que permite tener siempre a mano un snack listo liviano y tentador.
En su versión proteica, además, suman un plus que las vuelve todavía más atractivas para quienes quieren incorporar algo más nutritivo sin perder el sabor. Se adaptan tanto a una colación rápida como a un antojo dulce entre comidas, y se integran fácilmente a distintas rutinas sin demasiadas complicaciones.
Receta de barritas de chocolate y almendras: ¿Cómo preparar estos deliciosos bocadillos proteicos?
Ingredientes:
- 1 taza de avena
- 1/2 taza de almendras picadas
- 2 cucharadas de pasta de maní
- 2 cucharadas de miel
- 1 scoop de proteína en polvo (vainilla o chocolate, opcional pero recomendado)
- 2 a 3 cucharadas de cacao amargo
- 1/2 taza de chocolate negro derretido (para la cobertura)
- 1 chorrito de leche (solo si hace falta unir la mezcla)
- Pizca de sal
Paso a paso:
-En un bowl grande, mezclá la avena, las almendras picadas, el cacao amargo, la proteína en polvo si decidís usarla y una pizca de sal, integrando todo bien para que los ingredientes secos queden distribuidos de forma pareja.
- Una vez que esté todo unido, sumá la mantequilla de maní junto con la miel y empezá a mezclar hasta que la preparación empiece a tomar consistencia; en este punto va a parecer una mezcla algo despareja, pero es normal.
-A medida que seguís integrando, si notás que queda demasiado seca o difícil de unir, podés agregar de a poco un chorrito de leche hasta lograr una textura más maleable, que permita compactarla sin que se desarme.
-Cuando ya esté lista la mezcla, volcala en un molde chico forrado con papel manteca y presioná bien con una cuchara o con las manos para que quede bien firme y pareja en toda la superficie.
-Después llevá la base a la heladera y dejala enfriar al menos una hora para que tome consistencia y se compacte. Pasado ese tiempo, derretí el chocolate negro y cubrí toda la superficie de la preparación de manera uniforme, asegurándote de que quede bien repartido.
-Volvé a llevarlo a la heladera unos 30 minutos más hasta que el chocolate se endurezca completamente, y finalmente desmoldá y cortá en barritas del tamaño que prefieras, guardándolas en un recipiente hermético para conservarlas mejor.