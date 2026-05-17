Receta de Scotch broth: el reconfortante caldo escocés perfecto para combatir el frío

Entre las recetas europeas más tradicionales para los días de frío aparece el Scotch broth, un clásico guiso o caldo originario de Scotland que se caracteriza por su sopa espesa, verduras y cocción lenta. Con el paso del tiempo, el plato se convirtió en una de las preparaciones más representativas de la cocina escocesa gracias a su sabor intenso.

Hecha habitualmente con carne, cebada perlada y vegetales, esta comida ganó popularidad en distintos países europeos por ser una opción caliente, abundante y fácil de adaptar con ingredientes cotidianos.

Receta de Scotch broth, un caldo escocés bien calentito y abundante





Receta de Scotch broth, un caldo escocés bien calentito y abundante

Originalmente se elaboraba con carne de cordero, verduras de estación y cebada perlada, ingredientes accesibles que permitían crear un plato abundante y rendidor para toda la familia. Con el tiempo, la receta fue pasando de generación en generación hasta transformarse en uno de los símbolos más tradicionales y adaptándose a lo que hay en cada país.

Ingredientes





500 gramos de carne vacuna o cordero

1 cebolla

2 zanahorias

2 ramas de apio

2 papas medianas

¾ taza de cebada perlada, lentejas, arroz o quinoa

2 litros de caldo o agua

1 puerro

Perejil fresco

Sal y pimienta

Un chorrito de aceite de oliva

Paso a paso





-Primero, cortá la carne en cubos y dorala en una olla grande con un poco de aceite hasta que tome color. Luego agregá la cebolla, el puerro, el apio y las zanahorias picadas, y cociná durante unos minutos hasta que las verduras comiencen a ablandarse.

-Después incorporá las papas cortadas en cubos, la cebada perlada y el caldo caliente. Condimentá con sal y pimienta y dejá cocinar a fuego bajo entre una hora y media y dos horas, revolviendo cada tanto para que los sabores se integren bien y el caldo tome una textura más espesa.

-Si no conseguís cebada perlada, podés reemplazarla por arroz yamaní, arroz común, quinoa, trigo burgol o incluso lentejas, ya que todos ayudan a darle cuerpo y consistencia al guiso.

-Cuando la carne esté tierna y la sopa bien sustanciosa, agregá perejil fresco picado y serví el Scotch Broth bien caliente. Muchas personas también lo acompañan con pan tostado o manteca para hacerlo todavía más reconfortante durante los días de frío.