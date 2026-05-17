Receta de Scotch broth: el reconfortante caldo escocés perfecto para combatir el frío
Con ingredientes simples, este clásico plato europeo se convirtió en una de las opciones más elegidas para disfrutar una comida casera típica de la época otoñal e invernal.
Entre las recetas europeas más tradicionales para los días de frío aparece el Scotch broth, un clásico guiso o caldo originario de Scotland que se caracteriza por su sopa espesa, verduras y cocción lenta. Con el paso del tiempo, el plato se convirtió en una de las preparaciones más representativas de la cocina escocesa gracias a su sabor intenso.
Hecha habitualmente con carne, cebada perlada y vegetales, esta comida ganó popularidad en distintos países europeos por ser una opción caliente, abundante y fácil de adaptar con ingredientes cotidianos.
Receta de Scotch broth, un caldo escocés bien calentito y abundante
Originalmente se elaboraba con carne de cordero, verduras de estación y cebada perlada, ingredientes accesibles que permitían crear un plato abundante y rendidor para toda la familia. Con el tiempo, la receta fue pasando de generación en generación hasta transformarse en uno de los símbolos más tradicionales y adaptándose a lo que hay en cada país.
Ingredientes
- 500 gramos de carne vacuna o cordero
- 1 cebolla
- 2 zanahorias
- 2 ramas de apio
- 2 papas medianas
- ¾ taza de cebada perlada, lentejas, arroz o quinoa
- 2 litros de caldo o agua
- 1 puerro
- Perejil fresco
- Sal y pimienta
- Un chorrito de aceite de oliva
Paso a paso
-Primero, cortá la carne en cubos y dorala en una olla grande con un poco de aceite hasta que tome color. Luego agregá la cebolla, el puerro, el apio y las zanahorias picadas, y cociná durante unos minutos hasta que las verduras comiencen a ablandarse.
-Después incorporá las papas cortadas en cubos, la cebada perlada y el caldo caliente. Condimentá con sal y pimienta y dejá cocinar a fuego bajo entre una hora y media y dos horas, revolviendo cada tanto para que los sabores se integren bien y el caldo tome una textura más espesa.
-Si no conseguís cebada perlada, podés reemplazarla por arroz yamaní, arroz común, quinoa, trigo burgol o incluso lentejas, ya que todos ayudan a darle cuerpo y consistencia al guiso.
-Cuando la carne esté tierna y la sopa bien sustanciosa, agregá perejil fresco picado y serví el Scotch Broth bien caliente. Muchas personas también lo acompañan con pan tostado o manteca para hacerlo todavía más reconfortante durante los días de frío.