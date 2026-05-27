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Miércoles, 27 de mayo de 2026

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Día de la Hamburguesa: 4 recetas para festejar con una opción rica y casera

El 28 de mayo se celebra el Día de la Hamburguesa a nivel mundial y una de las mejores formas de festejarlo es recreando distintas versiones de manera casera. Conocé el origen de esta fecha y cómo preparar cuatro recetas distintas.

LBarrios

La hamburguesa es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial, gracias a una fórmula simple pero efectiva: pan, carne, vegetales, condimentos y salsas que se combinan en una preparación versátil y para todos los gustos. 

Este plato popular tiene su propia fecha de celebración: el 28 de mayo. Durante esta jornada, miles de locales gastronómicos, cadenas de comida rápida y hamburgueserías artesanales se suman con promociones, descuentos y combos especiales para atraer a los fanáticos de este ícono culinario.

Sin embargo, más allá de las opciones comerciales, las hamburguesas también tienen una ventaja clave: son fáciles de preparar en casa. Con ingredientes accesibles y algo de creatividad, es posible lograr recetas de calidad sin necesidad de salir a comer afuera.

Por qué se celebra el Día de la Hamburguesa el 28 de mayo

Aunque existen varias teorías sobre su origen, muchos historiadores coinciden en que la hamburguesa tiene sus raíces en el filete de carne estilo Hamburgo, en Alemania. Con el paso del tiempo, inmigrantes europeos llevaron esta preparación a Estados Unidos, donde comenzó a ganar popularidad.

Fue allí donde adquirió la forma actual: carne molida entre dos panes, acompañada por ingredientes como queso, lechuga, tomate y distintas salsas. Según algunas versiones históricas, la primera hamburguesa moderna habría sido preparada en 1900 por Louis Lassen, un inmigrante alemán radicado en New Haven, Connecticut.

De acuerdo con este relato, Lassen creó este formato para responder rápidamente a un cliente que buscaba una comida práctica. Ese hecho habría ocurrido un 28 de mayo, lo que dio origen a la fecha que hoy se celebra a nivel internacional.

Cuatro recetas para preparar hamburguesas en casa

1. La clásica
Ingredientes

  • Carne picada
  • Sal
  • Pimienta
  • Pan de hamburguesa
  • Lechuga
  • Tomate 
  • Fetas de queso dambo
  • Mayonesa


Hamburguesa clásica con carne, lechuga, tomate y queso.
Hamburguesa clásica con carne, lechuga, tomate y queso.

Preparación: formar medallones con la carne, condimentar y cocinar a la plancha. Antes de que se cocine por completo la carne, agregar las fetas de queso para que se derritan. Servir en pan con los vegetales frescos y mayonesa.

2. Cheeseburger
Ingredientes:

  • Carne picada
  • Queso cheddar
  • Pan
  • Pepinillos en vinagre
  • Panceta, opcional
  • Ketchup y mostaza
  • Pan para hamburguesa 


Cheeseburguer con carne, queso cheddar y panceta.&nbsp;
Cheeseburguer con carne, queso cheddar y panceta. 


Preparación: cocinar la carne y, antes de retirarla, agregar el queso para que se derrita. Si deseás sumarle panceta, la podés cortar en tiras y  cocinar en la misma sartén o plancha. Armar la hamburguesa con los condimentos y los pepinillos.

3. Gourmet
Ingredientes: 

  • Carne picada
  • Queso brie o azul
  • Cebolla caramelizada
  • Rúcula 
  • Pan artesanal

Hamburguesa gourmet para quienes buscan un sabor más sofisticado.&nbsp;
Hamburguesa gourmet para quienes buscan un sabor más sofisticado. 

Preparación: cocinar la carne al punto deseado, sumar el queso y montar en pan con cebolla caramelizada y hojas de rúcula.

4. Veggie
Ingredientes: 

  • Lentejas cocidas
  • Avena
  • Zanahoria rallada
  • Cebolla
  • Condimentos 
  • Pan integral

Las hamburguesas vegetarianas se pueden hacer de distintas legumbres como lentejas, garbanzos, porotos, etc.&nbsp;
Las hamburguesas vegetarianas se pueden hacer de distintas legumbres como lentejas, garbanzos, porotos, etc. 

Preparación: procesar los las lentejas con la avena, la zanahoria y los condimentos hasta lograr una pasta sólida. Formar medallones y cocinarlos en sartén u horno. Servir con vegetales y salsas a gusto.

Tres trucos clave para mejorar las hamburguesas caseras

El secreto del blend
No se trata solo de la carne, sino de su proporción de grasa. Un equilibrio 80/20 (80% carne, 20% grasa) permite lograr hamburguesas más jugosas y sabrosas.

El sellado
Evitar aplastar la carne durante la cocción es fundamental. Al hacerlo, se pierden los jugos naturales y el resultado final es más seco.

El pan
Tostar ligeramente el pan con manteca ayuda a que no absorba los jugos de la carne y mantenga su textura, mejorando la experiencia al comer.

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