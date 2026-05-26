La receta más sencilla para preparar alfajores de maicena en pocos minutos

Los alfajores de maicena son esas recetas más clásicas y buscadas a la hora de preparar el mate o acompañar el mate. Preparados con tapas suaves a base de maicena y un relleno cremoso de dulce de leche, estos bocaditos son irresistibles y les suele gustar a todos.

Dentro del mundo de las recetas caseras, los alfajores de maicena suelen ser los más elegidos por su practicidad y facilidad a la hora de preparar, por lo que son aptos para quienes no tienen mucha experiencia en la cocina. Además, su tiempo de preparación es escaso, por lo que es ideal para resolver una merienda o un postre rápido.

Receta de alfajores de maicena, ideales para cualquier ocasión y disfrutar de algo rico

Ingredientes para las tapas:

100 g de manteca

100 g de azúcar glass (puedes hacerla triturando azúcar común)

2 yemas de huevo

100 g de harina de trigo

200 g de maicena

1/2 cdta. de polvo de hornear

Opcional: 1/2 cdta. de sal

Ingredientes para el relleno:

1 pote de dulce de leche

Coco rallado

Esta receta es ideal para resolver una merienda rápida o para acompañar el café de la tarde.

Paso a paso para preparar alfajores de maicena

El primer paso es tamizar la harina y mezclarla con los secos, que son la maicena, el polvo de hornear y la sal. En un bowl aparte, colocar la manteca pomada, las yemas de huevo, añadir el azúcar glass y mezclar bien hasta unir los ingredientes. Sumar las harinas y los secos e integrar hasta que quede una masa homogénea. Cuando se haya formado una masa que no pega en las manos, reservarla en un bowl tapado con film en la heladera para que repose y la manteca se endurezca. Mientras tanto, precalentá el horno a 160 ºC o en mínimo. Luego, retirá la masa de la heladera, estirala y cortá las tapas de los alfajores con un molde o, si no tenés, con la boca de un vaso. Hornear las tapas durante 20-25 minutos o hasta que veas que los bordes están ligeramente dorados, cuidando de que no se quemen. Para finalizar, retira las tapas del horno y armá los alfajores de maicena con el relleno de dulce de leche y pasá los bordes por coco rallado.



