Receta de tamales: el paso a paso para hacer este clásico ideal para el 25 de Mayo

Cada 25 de Mayo, muchas familias argentinas vuelven a elegir recetas tradicionales que forman parte de las celebraciones patrias y que suelen compartirse en reuniones, almuerzos o peñas. Entre locros, empanadas y platos regionales, los tamales ocupan un lugar muy especial gracias a su sabor casero y a la larga historia que mantienen dentro de la gastronomía latinoamericana.

Preparados con una masa a base de maíz y rellenos generalmente con carne condimentada, se caracterizan por cocinarse envueltos en chala de maíz, una técnica tradicional que se mantiene desde hace siglos en distintos países de América Latina.

¿Cómo preparar los tamales para este 25 de mayo?

¿Cómo preparar los tamales para este 25 de mayo?

Además de ser una receta profundamente vinculada a la gastronomía del norte argentino, los tamales también tienen una enorme presencia en distintos países como Bolivia, Perú o México donde fueron adaptándose con ingredientes, rellenos y formas de preparación propias de cada región. Aunque la base suele mantenerse ligada al maíz y a la cocción envuelta en hojas, cada país desarrolló sus propias versiones tradicionales con sabores y características diferentes.

Ingredientes

Para la masa

1 kg de harina de maíz para tamales

150 gramos de grasa vacuna o manteca

Caldo caliente (cantidad necesaria)

Sal

Pimentón y comino a gusto





Para el relleno

500 gramos de carne vacuna cortada en cubitos

2 cebollas

1 morrón

2 huevos duros

Aceitunas verdes

Pimentón

Comino

Ají molido

Sal y pimienta

Chalas de maíz limpias y remojadas

Hilo de cocina





Paso a paso

-Hervir las chalas de maíz en agua caliente durante algunos minutos para que se ablanden y sean más fáciles de manipular. Luego escurrirlas y reservar.

-Para el relleno, rehogar la cebolla y el morrón picados en una sartén con un poco de grasa o aceite. Agregar la carne cortada en cubitos pequeños y cocinar hasta que quede bien dorada.

-Condimentar con sal, pimienta, comino, pimentón y ají molido. Cocinar unos minutos más hasta que los sabores se integren. Después incorporar las aceitunas picadas y los huevos duros cortados. Reservar el relleno.

-En un bowl grande colocar la harina de maíz y agregar la grasa derretida junto con los condimentos. Incorporar caldo caliente de a poco mientras se mezcla hasta formar una masa suave, húmeda y fácil de manejar.

-Tomar dos chalas y superponerlas formando una base. Colocar una porción de masa en el centro y aplastarla suavemente. Encima agregar una cucharada del relleno de carne.

-Cubrir el relleno con un poco más de masa y cerrar las chalas envolviendo bien el tamal. Atar con hilo de cocina para evitar que se abran durante la cocción.

-Colocar los tamales en una olla grande con agua hirviendo y cocinar durante aproximadamente una hora. Una vez listos, retirarlos cuidadosamente y servir calientes.