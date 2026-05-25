¡Estás a tiempo! La receta rápida para preparar pastelitos en 10 minutos

Cada 25 de Mayo, los pastelitos vuelven a convertirse en uno de los clásicos más elegidos para acompañar el mate durante la tarde. Con su masa crocante, el relleno dulce y el azúcar por encima, esta receta tradicional argentina suele aparecer en reuniones familiares, meriendas y celebraciones patrias que mantienen viva una de las costumbres más típicas de la fecha.

Aunque la preparación original puede llevar bastante tiempo entre el amasado y las frituras, en los últimos años empezaron a popularizarse versiones mucho más rápidas y simples para hacer en casa. Gracias a algunos ingredientes fáciles de conseguir y pasos más prácticos, hoy existen recetas exprés que permiten tener pastelitos listos en apenas 10 minutos sin perder ese sabor tan característico.

¿Cómo preparar los tradicionales pastelitos en solo 10 minutos?

¿Cómo preparar los tradicionales pastelitos en solo 10 minutos?

Ingredientes

12 tapas para empanadas hojaldradas

200 gramos de dulce de membrillo o batata

2 cucharadas de agua

2 cucharadas de azúcar

Aceite abundante para freír

Azúcar impalpable para decorar







Cómo preparar los pastelitos paso a paso

-Cortar el dulce de membrillo o batata en cubitos pequeños para que sea más fácil rellenar los pastelitos. Si el dulce está muy firme, se puede ablandar unos segundos en el microondas o con un poco de agua caliente.

-Separar las tapas para empanadas y colocar un cubo de dulce en el centro de cada una. Para lograr la forma clásica de los pastelitos, hay que cubrir cada tapa con otra colocada en diagonal, de manera que las puntas no coincidan.

-Humedecer apenas los bordes con un poco de agua y presionar bien alrededor del relleno para evitar que se abran durante la cocción. Después, pellizcar las esquinas con los dedos para formar las clásicas puntas del pastelito.

-Calentar abundante aceite en una olla o sartén profunda a fuego medio. El aceite no debe estar demasiado fuerte porque los pastelitos necesitan cocinarse de a poco para que las capas de masa se inflen y queden crocantes.

-Freír los pastelitos durante algunos minutos, dándolos vuelta para que se cocinen de ambos lados hasta que estén bien dorados. Una vez listos, retirarlos y colocarlos sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite.

-Mientras todavía estén tibios, se pueden pincelar con un almíbar simple preparado con agua y azúcar para darles brillo y después espolvorear con azúcar por encima. También pueden decorarse con azúcar impalpable si se busca una versión más simple.