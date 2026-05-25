Receta de "Paczki", las bolas de fraile polacas perfectas para acompañar el mate del 25 de Mayo

En medio de las comidas típicas y las recetas tradicionales que suelen prepararse cada 25 de Mayo, también existen opciones de otros países que combinan perfecto con una tarde de mate. Una de ellas son los "Paczki", unos pasteles polacos rellenos similares a las "bolas de fraile" que comenzaron a ganar popularidad gracias a su masa suave y su textura esponjosa.

Aunque suelen compararse con donas o facturas rellenas, estos bocadillos tienen una preparación muy particular y forman parte de celebraciones tradicionales desde hace muchísimos años. Generalmente se elaboran fritos y pueden rellenarse con membrillo, crema pastelera o distintos dulces, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes buscan probar recetas diferentes este día patrio.

Receta de "Paczki": ¿Cómo preparar los pasteles polacos para este 25 de mayo?





Receta de "Paczki": ¿cómo preparar los pasteles polacos para este 25 de mayo?

Los Paczki tienen una larga historia dentro de la gastronomía de Polonia y surgieron hace siglos como una forma de aprovechar ingredientes como azúcar, grasa y frutas. Con el paso del tiempo, esta receta empezó a transformarse en uno de los dulces más tradicionales del país y hoy suele prepararse especialmente durante celebraciones y reuniones familiares.

Ingredientes

500 gramos de harina

25 gramos de levadura fresca

250 ml de leche tibia

80 gramos de azúcar

2 huevos

60 gramos de manteca derretida

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de limón o naranja

1 pizca de sal

Aceite para freír

Mermelada, membrillos, crema pastelera o dulce para el relleno

Azúcar impalpable para decorar

Preparación:

-En un recipiente mezclar la levadura con un poco de leche tibia y una cucharada de azúcar. Dejar reposar unos minutos hasta que se forme espuma.

-En un bowl grande colocar la harina, el azúcar restante y la pizca de sal. Agregar los huevos, la vainilla, la ralladura cítrica, la manteca derretida y la mezcla de levadura.

-Incorporar de a poco la leche tibia mientras se mezcla hasta formar una masa suave y algo pegajosa. Amasar durante varios minutos hasta que quede lisa y elástica.

-Cubrir la masa y dejarla reposar aproximadamente una hora, hasta que duplique su tamaño.

-Estirar la masa sobre una superficie enharinada y cortar círculos medianos. Colocar una pequeña cantidad de relleno en el centro de algunos discos y cubrir con otro círculo de masa, cerrando bien los bordes.

-Dejar reposar nuevamente durante 20 o 30 minutos para que queden más esponjosos. Freír en abundante aceite caliente hasta que estén dorados de ambos lados. Retirar y colocar sobre papel absorbente.

-Una vez tibios, espolvorear con azúcar impalpable o decorar con un glaseado suave y a disfrutar junto a unos mates calentitos.