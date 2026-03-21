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Sábado, 21 de marzo de 2026

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TENTADORAS

Bolitas de fraile: receta fácil y perfecta para un fin de semana de lluvia

Una preparación clásica, rápida y económica que se puede hacer en casa con pocos ingredientes y lograr un resultado dorado por fuera y suave por dentro.

MBurczynsky

Después de un largo día de lluvia, la merienda se convierte en un momento ideal para disfrutar algo rico, casero y reconfortante que llene de rico aroma el hogar. 

 Las bolitas de fraile son un clásico de la repostería, ya que se elaboran a partir de una masa leudada similar a la de las facturas, que luego se fríe hasta quedar dorada por fuera y esponjosa por dentro.

 Tradicionalmente se espolvorean con azúcar, aunque también pueden rellenarse con dulce de leche, crema o pastelera. De hecho, son ideales para disfrutar en días frescos junto a una buena infusión. 

&nbsp;Para acompañarlas, nada mejor que una infusión caliente.&nbsp;
 Para acompañarlas, nada mejor que una infusión caliente. 

Ingredientes: 

  • 500 g de harina 000
  • 10 g de levadura seca (o 25 g de levadura fresca)
  • 250 ml de leche tibia
  • 80 g de azúcar
  • 1 huevo
  • 50 g de manteca derretida
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • Aceite para freír
  • Azúcar extra para espolvorear

    • &nbsp;Elementos simples y accesibles para lograr una preparación casera llena de sabor.&nbsp;
     Elementos simples y accesibles para lograr una preparación casera llena de sabor. 

    Preparación de las bolas de fraile: 

  • Activar la levadura
    En un bowl, mezclar la levadura con un poco de leche tibia y una cucharadita de azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.
  • Formar la masa
    En otro recipiente, colocar la harina, el azúcar y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar el huevo, la manteca, la vainilla y la levadura activada.
  • Integrar
    Incorporar de a poco la leche tibia restante y mezclar hasta formar una masa.
  • Amasar
    Volcar sobre una superficie limpia y amasar durante 10 minutos hasta que quede suave, elástica y no se pegue.
  • Primer levado
    Colocar la masa en un bowl, cubrir y dejar reposar en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
  • Formar las bolitas
    Desgasificar la masa y dividir en pequeñas porciones. Formar bolitas del tamaño deseado.
  • Segundo levado
    Dejar reposar las bolitas unos 20-30 minutos para que vuelvan a inflarse.
  • Freír
    Calentar abundante aceite a temperatura media (no muy fuerte). Freír las bolitas hasta que estén doradas, girándolas para que se cocinen de manera pareja.
  • Escurrir y terminar
    Retirar sobre papel absorbente y, mientras aún están tibias, pasarlas por azúcar.

    • &nbsp;El proceso incluye amasado, levado y fritura para lograr una textura aireada y dorada.&nbsp;
     El proceso incluye amasado, levado y fritura para lograr una textura aireada y dorada. 

    Consejos clave para que salgan perfectas: 

  • Usar leche tibia, no caliente, para activar correctamente la levadura
  • Respetar los tiempos de levado para lograr una textura aireada
  • No agregar demasiada harina extra al amasar
  • Freír a temperatura media para que se cocinen por dentro sin quemarse
  • Girarlas constantemente para un dorado parejo
  • Escurrir bien el exceso de aceite antes de servir
  • Pasarlas por azúcar mientras aún están tibias para mejor adherencia

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