TENTADORAS
Bolitas de fraile: receta fácil y perfecta para un fin de semana de lluvia
Una preparación clásica, rápida y económica que se puede hacer en casa con pocos ingredientes y lograr un resultado dorado por fuera y suave por dentro.
Después de un largo día de lluvia, la merienda se convierte en un momento ideal para disfrutar algo rico, casero y reconfortante que llene de rico aroma el hogar.
Las bolitas de fraile son un clásico de la repostería, ya que se elaboran a partir de una masa leudada similar a la de las facturas, que luego se fríe hasta quedar dorada por fuera y esponjosa por dentro.
Tradicionalmente se espolvorean con azúcar, aunque también pueden rellenarse con dulce de leche, crema o pastelera. De hecho, son ideales para disfrutar en días frescos junto a una buena infusión.
Ingredientes:
Preparación de las bolas de fraile:
En un bowl, mezclar la levadura con un poco de leche tibia y una cucharadita de azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.
En otro recipiente, colocar la harina, el azúcar y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar el huevo, la manteca, la vainilla y la levadura activada.
Incorporar de a poco la leche tibia restante y mezclar hasta formar una masa.
Volcar sobre una superficie limpia y amasar durante 10 minutos hasta que quede suave, elástica y no se pegue.
Colocar la masa en un bowl, cubrir y dejar reposar en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
Desgasificar la masa y dividir en pequeñas porciones. Formar bolitas del tamaño deseado.
Dejar reposar las bolitas unos 20-30 minutos para que vuelvan a inflarse.
Calentar abundante aceite a temperatura media (no muy fuerte). Freír las bolitas hasta que estén doradas, girándolas para que se cocinen de manera pareja.
Retirar sobre papel absorbente y, mientras aún están tibias, pasarlas por azúcar.
Consejos clave para que salgan perfectas: