Bolitas de fraile: receta fácil y perfecta para un fin de semana de lluvia

Después de un largo día de lluvia, la merienda se convierte en un momento ideal para disfrutar algo rico, casero y reconfortante que llene de rico aroma el hogar.

Las bolitas de fraile son un clásico de la repostería, ya que se elaboran a partir de una masa leudada similar a la de las facturas, que luego se fríe hasta quedar dorada por fuera y esponjosa por dentro.

Tradicionalmente se espolvorean con azúcar, aunque también pueden rellenarse con dulce de leche, crema o pastelera. De hecho, son ideales para disfrutar en días frescos junto a una buena infusión.

Para acompañarlas, nada mejor que una infusión caliente.

Ingredientes:

500 g de harina 000

10 g de levadura seca (o 25 g de levadura fresca)

250 ml de leche tibia

80 g de azúcar

1 huevo

50 g de manteca derretida

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Aceite para freír

Azúcar extra para espolvorear

Elementos simples y accesibles para lograr una preparación casera llena de sabor.

Preparación de las bolas de fraile:

Activar la levadura

En un bowl, mezclar la levadura con un poco de leche tibia y una cucharadita de azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.

Formar la masa

En otro recipiente, colocar la harina, el azúcar y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar el huevo, la manteca, la vainilla y la levadura activada.

Integrar

Incorporar de a poco la leche tibia restante y mezclar hasta formar una masa.

Amasar

Volcar sobre una superficie limpia y amasar durante 10 minutos hasta que quede suave, elástica y no se pegue.

Primer levado

Colocar la masa en un bowl, cubrir y dejar reposar en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.

Formar las bolitas

Desgasificar la masa y dividir en pequeñas porciones. Formar bolitas del tamaño deseado.

Segundo levado

Dejar reposar las bolitas unos 20-30 minutos para que vuelvan a inflarse.

Freír

Calentar abundante aceite a temperatura media (no muy fuerte). Freír las bolitas hasta que estén doradas, girándolas para que se cocinen de manera pareja.

Escurrir y terminar

Retirar sobre papel absorbente y, mientras aún están tibias, pasarlas por azúcar.

El proceso incluye amasado, levado y fritura para lograr una textura aireada y dorada.

Consejos clave para que salgan perfectas:

Usar leche tibia, no caliente, para activar correctamente la levadura

Respetar los tiempos de levado para lograr una textura aireada

No agregar demasiada harina extra al amasar

Freír a temperatura media para que se cocinen por dentro sin quemarse

Girarlas constantemente para un dorado parejo

Escurrir bien el exceso de aceite antes de servir

Pasarlas por azúcar mientras aún están tibias para mejor adherencia