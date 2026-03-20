Facturas caseras con crema pastelera: la receta definitiva para que queden como de panadería

La merienda es uno de los momentos más esperados del día porque es la alternativa ideal para hacer una pausa y disfrutar de un plato dulce y rico.

Las opciones caseras ganan protagonismo, especialmente cuando se trata de preparaciones tradicionales que evocan sabores de siempre como es el caso de las facturas de crema pastelera.

Un acompañante infalible para esta propuesta es una taza de café con leche o mate, aunque también se puede optar por una infusión suave.

Una preparación clásica que combina masa suave y relleno dulce, ideal para disfrutar en casa.

Ingredientes para las facturas con crema pastelera

Para la masa:

500 g de harina 000

10 g de levadura seca (o 25 g fresca)

100 g de azúcar

250 ml de leche tibia

80 g de manteca

2 huevos

1 pizca de sal

Esencia de vainilla

Para el relleno:

500 ml de leche

4 yemas

100 g de azúcar

40 g de maicena

Esencia de vainilla

Elementos simples que, combinados, logran un resultado clásico y delicioso.

Paso a paso

1. Activar la levadura

Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada de azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.

2. Preparar la masa

En un bowl grande, colocar la harina, el azúcar y la sal. Agregar los huevos, la esencia de vainilla, la manteca blanda y la levadura activada.

3. Amasar

Unir todos los ingredientes y amasar durante 10 a 15 minutos hasta lograr una masa lisa y elástica.

4. Primer levado

Tapar y dejar reposar en un lugar cálido durante aproximadamente 1 hora o hasta que duplique su tamaño.

5. Preparar la crema

Calentar la leche. Aparte, mezclar las yemas con el azúcar y la maicena. Incorporar la leche caliente sin dejar de revolver y llevar nuevamente al fuego hasta espesar. Perfumar con vainilla y dejar enfriar.

6. Formar las facturas

Estirar la masa y cortar en tiras o círculos según la forma deseada. Colocar la crema en el centro o encima.

7. Segundo levado

Dejar reposar las piezas armadas durante 30 minutos.

8. Hornear

Cocinar en horno precalentado a 180°C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas.

9. Opcional

Pintar con almíbar o espolvorear con azúcar impalpable para dar brillo y sabor extra.