Facturas caseras con crema pastelera: la receta definitiva para que queden como de panadería
Una preparación ideal para disfrutar en casa: una masa suave, relleno dulce y ese toque tradicional que conquista en cualquier momento del día.
La merienda es uno de los momentos más esperados del día porque es la alternativa ideal para hacer una pausa y disfrutar de un plato dulce y rico.
Las opciones caseras ganan protagonismo, especialmente cuando se trata de preparaciones tradicionales que evocan sabores de siempre como es el caso de las facturas de crema pastelera.
Un acompañante infalible para esta propuesta es una taza de café con leche o mate, aunque también se puede optar por una infusión suave.
Ingredientes para las facturas con crema pastelera
Para la masa:
- 500 g de harina 000
- 10 g de levadura seca (o 25 g fresca)
- 100 g de azúcar
- 250 ml de leche tibia
- 80 g de manteca
- 2 huevos
- 1 pizca de sal
- Esencia de vainilla
Para el relleno:
- 500 ml de leche
- 4 yemas
- 100 g de azúcar
- 40 g de maicena
- Esencia de vainilla
Paso a paso
1. Activar la levadura
Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada de azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.
2. Preparar la masa
En un bowl grande, colocar la harina, el azúcar y la sal. Agregar los huevos, la esencia de vainilla, la manteca blanda y la levadura activada.
3. Amasar
Unir todos los ingredientes y amasar durante 10 a 15 minutos hasta lograr una masa lisa y elástica.
4. Primer levado
Tapar y dejar reposar en un lugar cálido durante aproximadamente 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
5. Preparar la crema
Calentar la leche. Aparte, mezclar las yemas con el azúcar y la maicena. Incorporar la leche caliente sin dejar de revolver y llevar nuevamente al fuego hasta espesar. Perfumar con vainilla y dejar enfriar.
6. Formar las facturas
Estirar la masa y cortar en tiras o círculos según la forma deseada. Colocar la crema en el centro o encima.
7. Segundo levado
Dejar reposar las piezas armadas durante 30 minutos.
8. Hornear
Cocinar en horno precalentado a 180°C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas.
9. Opcional
Pintar con almíbar o espolvorear con azúcar impalpable para dar brillo y sabor extra.