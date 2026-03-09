Ni pepas ni chipá: la receta que mezcla dos clásicos de la merienda

Las pepas de chipá son una propuesta original que combina dos clásicos muy queridos: la textura suave del chipá hecho con almidón de mandioca y el relleno dulce de las tradicionales pepas de membrillo.

Con pocos ingredientes y una preparación muy simple, esta receta se convierte en una opción ideal para acompañar el mate, el café o el té en la merienda. Además, la masa queda tierna, con un leve sabor a queso que contrasta muy bien con el dulzor del relleno.

El resultado es una galletita diferente, sabrosa y muy fácil de hacer en casa, perfecta para quienes buscan variar las recetas dulces tradicionales.

Ingredientes para preparar pepas de chipá

250 g de almidón de mandioca

100 g de queso rallado (reggianito o parmesano)

1 huevo

50 g de manteca a temperatura ambiente

3 a 4 cucharadas de leche

1 pizca de sal

Dulce de membrillo o dulce de guayaba para el relleno

Almidón de mandioca, queso, huevo y dulce son la base de esta preparación simple y sabrosa.

Cómo hacer pepas de chipá paso a paso

1. Mezclar los ingredientes secos

En un bowl grande colocar el almidón de mandioca, el queso rallado y la pizca de sal. Mezclar bien para integrar todos los ingredientes.

2. Incorporar los ingredientes húmedos

Agregar el huevo y la manteca blanda. Mezclar con una cuchara o con las manos hasta comenzar a formar una masa.

3. Ajustar la textura de la masa

Sumar la leche de a poco hasta obtener una masa suave, lisa y fácil de manipular. Debe quedar firme y no pegajosa.

4. Formar las bolitas

Tomar pequeñas porciones de masa y armar bolitas del tamaño de una nuez. Colocarlas en una placa para horno previamente enmantecada o con papel manteca.

5. Hacer el hueco para el relleno

Con el dedo o con el mango de una cuchara realizar un pequeño hueco en el centro de cada bolita.

6. Agregar el dulce

Colocar en cada hueco un cubito de dulce de membrillo o de guayaba.

7. Hornear

Llevar a horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 12 a 15 minutos, hasta que la base esté apenas dorada.

8. Dejar enfriar

Retirar del horno y dejar enfriar unos minutos antes de servir.

Las pequeñas bolitas se rellenan con dulce antes de ir al horno para lograr un contraste perfecto entre salado y dulce.

