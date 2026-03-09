Ni pepas ni chipá: la receta que mezcla dos clásicos de la merienda
Una variante casera y original: masa de chipá suave con un centro de dulce que transforma esta receta en una alternativa perfecta para la merienda.
Las pepas de chipá son una propuesta original que combina dos clásicos muy queridos: la textura suave del chipá hecho con almidón de mandioca y el relleno dulce de las tradicionales pepas de membrillo.
Con pocos ingredientes y una preparación muy simple, esta receta se convierte en una opción ideal para acompañar el mate, el café o el té en la merienda. Además, la masa queda tierna, con un leve sabor a queso que contrasta muy bien con el dulzor del relleno.
El resultado es una galletita diferente, sabrosa y muy fácil de hacer en casa, perfecta para quienes buscan variar las recetas dulces tradicionales.
Ingredientes para preparar pepas de chipá
-
250 g de almidón de mandioca
-
100 g de queso rallado (reggianito o parmesano)
-
1 huevo
-
50 g de manteca a temperatura ambiente
-
3 a 4 cucharadas de leche
-
1 pizca de sal
-
Dulce de membrillo o dulce de guayaba para el relleno
Cómo hacer pepas de chipá paso a paso
1. Mezclar los ingredientes secos
En un bowl grande colocar el almidón de mandioca, el queso rallado y la pizca de sal. Mezclar bien para integrar todos los ingredientes.
2. Incorporar los ingredientes húmedos
Agregar el huevo y la manteca blanda. Mezclar con una cuchara o con las manos hasta comenzar a formar una masa.
3. Ajustar la textura de la masa
Sumar la leche de a poco hasta obtener una masa suave, lisa y fácil de manipular. Debe quedar firme y no pegajosa.
4. Formar las bolitas
Tomar pequeñas porciones de masa y armar bolitas del tamaño de una nuez. Colocarlas en una placa para horno previamente enmantecada o con papel manteca.
5. Hacer el hueco para el relleno
Con el dedo o con el mango de una cuchara realizar un pequeño hueco en el centro de cada bolita.
6. Agregar el dulce
Colocar en cada hueco un cubito de dulce de membrillo o de guayaba.
7. Hornear
Llevar a horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 12 a 15 minutos, hasta que la base esté apenas dorada.
8. Dejar enfriar
Retirar del horno y dejar enfriar unos minutos antes de servir.
Consejos para que las pepas de chipá queden perfectas
-
Usar queso con buen sabor: un queso estacionado mejora mucho el resultado final.
-
No agregar demasiada leche: la masa debe quedar firme para mantener la forma.
-
Cortar el dulce en cubos pequeños: así se distribuye mejor en cada galletita.
-
No sobrecocinar: deben quedar claras por arriba y apenas doradas en la base.
-
Se pueden congelar: formar las bolitas y guardarlas crudas en el freezer para hornear otro día.