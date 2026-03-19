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Jueves, 19 de marzo de 2026

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Pancitos saborizados de salame: una opción casera e ideal para la merienda

Una preparación simple, rendidora y muy sabrosa que se puede hacer en casa con pocos ingredientes y queda perfecta para compartir en familia o amigos.

MBurczynsky

La merienda es uno de los momentos más esperados del día, especialmente cuando se comparte en familia o con amigos. En esos encuentros, las preparaciones caseras suelen convertirse en protagonistas porque combinan sabor, simpleza y ese toque especial.

Entre las opciones más tentadoras aparece una alternativa que nunca falla: panes de salame. Ideales para acompañar el mate o el café y perfectos para quienes buscan algo distinto para la mesa de la tarde.

&nbsp;Una opción casera y sabrosa que convierte la merienda en un momento especial.&nbsp;
 Una opción casera y sabrosa que convierte la merienda en un momento especial. 

Ingredientes para los pancitos saborizados de salame 

  • 500 g de harina 000

  • 10 g de levadura seca (o 25 g de levadura fresca)

  • 1 cucharadita de sal

  • 1 cucharadita de azúcar

  • 250 ml de agua tibia

  • 3 cucharadas de aceite

  • 120 g de salame cortado en cubitos pequeños

  • Opcional: orégano o queso rallado

    • &nbsp;Elementos simples que se combinan para lograr pancitos esponjosos y muy sabrosos.&nbsp;
     Elementos simples que se combinan para lograr pancitos esponjosos y muy sabrosos. 

    Preparación de los pancitos  

    1. Activar la levadura
    En un bowl pequeño colocar el agua tibia, el azúcar y la levadura. Mezclar y dejar reposar entre 10 y 15 minutos hasta que se forme una espuma.

    2. Preparar la masa
    En un recipiente grande colocar la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar la mezcla de levadura junto con el aceite.

    3. Integrar los ingredientes
    Mezclar primero con cuchara y luego con las manos hasta formar una masa.

    4. Amasar
    Amasar durante unos 8 a 10 minutos hasta lograr una textura suave y elástica.

    5. Incorporar el salame
    Agregar los cubitos de salame y amasar unos minutos más para distribuirlos bien.

    6. Primer levado
    Colocar la masa en un bowl, cubrir con un paño y dejar reposar aproximadamente 40 minutos o hasta que duplique su tamaño.

    7. Formar los pancitos
    Dividir la masa en porciones pequeñas y formar bollitos.

    8. Segundo levado
    Colocarlos en una bandeja para horno con papel manteca y dejarlos reposar unos 20 minutos más.

    9. Hornear
    Llevar al horno precalentado a 180°C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados.

    10. Servir
    Retirar del horno y dejar entibiar antes de servir.

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