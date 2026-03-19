Pancitos saborizados de salame: una opción casera e ideal para la merienda
Una preparación simple, rendidora y muy sabrosa que se puede hacer en casa con pocos ingredientes y queda perfecta para compartir en familia o amigos.
La merienda es uno de los momentos más esperados del día, especialmente cuando se comparte en familia o con amigos. En esos encuentros, las preparaciones caseras suelen convertirse en protagonistas porque combinan sabor, simpleza y ese toque especial.
Entre las opciones más tentadoras aparece una alternativa que nunca falla: panes de salame. Ideales para acompañar el mate o el café y perfectos para quienes buscan algo distinto para la mesa de la tarde.
Ingredientes para los pancitos saborizados de salame
500 g de harina 000
10 g de levadura seca (o 25 g de levadura fresca)
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de azúcar
250 ml de agua tibia
3 cucharadas de aceite
120 g de salame cortado en cubitos pequeños
Opcional: orégano o queso rallado
Preparación de los pancitos
1. Activar la levadura
En un bowl pequeño colocar el agua tibia, el azúcar y la levadura. Mezclar y dejar reposar entre 10 y 15 minutos hasta que se forme una espuma.
2. Preparar la masa
En un recipiente grande colocar la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar la mezcla de levadura junto con el aceite.
3. Integrar los ingredientes
Mezclar primero con cuchara y luego con las manos hasta formar una masa.
4. Amasar
Amasar durante unos 8 a 10 minutos hasta lograr una textura suave y elástica.
5. Incorporar el salame
Agregar los cubitos de salame y amasar unos minutos más para distribuirlos bien.
6. Primer levado
Colocar la masa en un bowl, cubrir con un paño y dejar reposar aproximadamente 40 minutos o hasta que duplique su tamaño.
7. Formar los pancitos
Dividir la masa en porciones pequeñas y formar bollitos.
8. Segundo levado
Colocarlos en una bandeja para horno con papel manteca y dejarlos reposar unos 20 minutos más.
9. Hornear
Llevar al horno precalentado a 180°C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados.
10. Servir
Retirar del horno y dejar entibiar antes de servir.