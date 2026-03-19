Pancitos saborizados de salame: una opción casera e ideal para la merienda

La merienda es uno de los momentos más esperados del día, especialmente cuando se comparte en familia o con amigos. En esos encuentros, las preparaciones caseras suelen convertirse en protagonistas porque combinan sabor, simpleza y ese toque especial.

Entre las opciones más tentadoras aparece una alternativa que nunca falla: panes de salame. Ideales para acompañar el mate o el café y perfectos para quienes buscan algo distinto para la mesa de la tarde.

Una opción casera y sabrosa que convierte la merienda en un momento especial.

Ingredientes para los pancitos saborizados de salame

500 g de harina 000

10 g de levadura seca (o 25 g de levadura fresca)

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de azúcar

250 ml de agua tibia

3 cucharadas de aceite

120 g de salame cortado en cubitos pequeños

Opcional: orégano o queso rallado

Elementos simples que se combinan para lograr pancitos esponjosos y muy sabrosos.

Preparación de los pancitos

1. Activar la levadura

En un bowl pequeño colocar el agua tibia, el azúcar y la levadura. Mezclar y dejar reposar entre 10 y 15 minutos hasta que se forme una espuma.

2. Preparar la masa

En un recipiente grande colocar la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar la mezcla de levadura junto con el aceite.

3. Integrar los ingredientes

Mezclar primero con cuchara y luego con las manos hasta formar una masa.

4. Amasar

Amasar durante unos 8 a 10 minutos hasta lograr una textura suave y elástica.

5. Incorporar el salame

Agregar los cubitos de salame y amasar unos minutos más para distribuirlos bien.

6. Primer levado

Colocar la masa en un bowl, cubrir con un paño y dejar reposar aproximadamente 40 minutos o hasta que duplique su tamaño.

7. Formar los pancitos

Dividir la masa en porciones pequeñas y formar bollitos.

8. Segundo levado

Colocarlos en una bandeja para horno con papel manteca y dejarlos reposar unos 20 minutos más.

9. Hornear

Llevar al horno precalentado a 180°C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados.

10. Servir

Retirar del horno y dejar entibiar antes de servir.