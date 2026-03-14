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Sábado, 14 de marzo de 2026

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Cuer­nitos de grasa caseros: la receta secreta para hacerlos como en la panadería

Una preparación clásica de la mesa argentina que se destaca por su textura crocante por fuera y suave por dentro, perfecta para acompañar el mate o el café.

MBurczynsky

Las meriendas familiares tienen un encanto especial, sobre todo cuando incluyen preparaciones recién hechas que llenan la cocina de aroma a panadería

Los cuernitos de grasa son uno de los clásicos más queridos del país. Por su forma característica y textura crocante por fuera, pero tierna por dentro, se convirtieron en una opción infaltable para acompañar el mate, el café o el té. 

&nbsp;Dorados, crocantes y recién horneados: un clásico irresistible para acompañar el mate o el café.&nbsp;&nbsp;
 Dorados, crocantes y recién horneados: un clásico irresistible para acompañar el mate o el café.  

Ingredientes para los cuernitos de grasa  

  • 500 g de harina 000

  • 10 g de sal

  • 10 g de levadura fresca (o 5 g seca)

  • 250 ml de agua tibia

  • 80 g de grasa vacuna

  • 1 cucharadita de azúcar

    • &nbsp;Harina, grasa, levadura y agua son la base de esta preparación clásica de panadería.&nbsp;
     Harina, grasa, levadura y agua son la base de esta preparación clásica de panadería. 

    Paso a paso 

    1. Activar la levadura
    En un recipiente colocar el agua tibia, el azúcar y la levadura. Mezclar suavemente y dejar reposar entre 5 y 10 minutos hasta que se forme espuma en la superficie. Esto indica que la levadura está activa.

    2. Preparar la masa
    En un bowl grande colocar la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar la levadura activada junto con la grasa a temperatura ambiente. Integrar todo hasta formar una masa.

    3. Amasar
    Pasar la preparación a una mesada limpia y amasar durante unos 10 minutos hasta obtener una masa lisa, suave y ligeramente elástica.

    4. Primer descanso
    Colocar la masa en un recipiente, cubrir con un paño o film y dejar reposar aproximadamente 40 minutos o hasta que duplique su tamaño.

    5. Estirar la masa
    Una vez que la masa haya levado, colocarla sobre la mesada y estirarla con palo de amasar formando un rectángulo de aproximadamente medio centímetro de grosor.

    6. Cortar los triángulos
    Con un cuchillo o cortante dividir la masa en triángulos alargados.

    7. Formar los cuernitos
    Enrollar cada triángulo desde la base hacia la punta para darles la forma característica.

    8. Segundo levado
    Colocar los cuernitos en una bandeja para horno con papel manteca o ligeramente engrasada. Cubrir con un paño y dejar reposar 20 minutos.

    9. Hornear
    Llevar a horno precalentado a 200°C durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados.

    &nbsp;La masa se corta en triángulos y se enrolla para lograr la forma característica.&nbsp;
     La masa se corta en triángulos y se enrolla para lograr la forma característica. 

    Consejos de panadero 

  • La grasa debe estar blanda, no derretida, para que la masa tenga mejor textura.

  • Si querés un resultado más crocante, podés rociar un poco de agua en el horno al inicio de la cocción.

  • No agregues demasiada harina al amasar para evitar que la masa quede dura.

  • Si querés más sabor, podés pincelar los cuernitos con grasa antes de hornear.

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