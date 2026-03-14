Las meriendas familiares tienen un encanto especial, sobre todo cuando incluyen preparaciones recién hechas que llenan la cocina de aroma a panadería.

Los cuernitos de grasa son uno de los clásicos más queridos del país. Por su forma característica y textura crocante por fuera, pero tierna por dentro, se convirtieron en una opción infaltable para acompañar el mate, el café o el té.

Dorados, crocantes y recién horneados: un clásico irresistible para acompañar el mate o el café.

Ingredientes para los cuernitos de grasa

500 g de harina 000

10 g de sal

10 g de levadura fresca (o 5 g seca)

250 ml de agua tibia

80 g de grasa vacuna

1 cucharadita de azúcar

Harina, grasa, levadura y agua son la base de esta preparación clásica de panadería.

Paso a paso

1. Activar la levadura

En un recipiente colocar el agua tibia, el azúcar y la levadura. Mezclar suavemente y dejar reposar entre 5 y 10 minutos hasta que se forme espuma en la superficie. Esto indica que la levadura está activa.

2. Preparar la masa

En un bowl grande colocar la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar la levadura activada junto con la grasa a temperatura ambiente. Integrar todo hasta formar una masa.

3. Amasar

Pasar la preparación a una mesada limpia y amasar durante unos 10 minutos hasta obtener una masa lisa, suave y ligeramente elástica.

4. Primer descanso

Colocar la masa en un recipiente, cubrir con un paño o film y dejar reposar aproximadamente 40 minutos o hasta que duplique su tamaño.

5. Estirar la masa

Una vez que la masa haya levado, colocarla sobre la mesada y estirarla con palo de amasar formando un rectángulo de aproximadamente medio centímetro de grosor.

6. Cortar los triángulos

Con un cuchillo o cortante dividir la masa en triángulos alargados.

7. Formar los cuernitos

Enrollar cada triángulo desde la base hacia la punta para darles la forma característica.

8. Segundo levado

Colocar los cuernitos en una bandeja para horno con papel manteca o ligeramente engrasada. Cubrir con un paño y dejar reposar 20 minutos.

9. Hornear

Llevar a horno precalentado a 200°C durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados.

La masa se corta en triángulos y se enrolla para lograr la forma característica.

Consejos de panadero

La grasa debe estar blanda, no derretida, para que la masa tenga mejor textura.

Si querés un resultado más crocante, podés rociar un poco de agua en el horno al inicio de la cocción.

No agregues demasiada harina al amasar para evitar que la masa quede dura.