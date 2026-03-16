Bizcochitos exprés de queso: la receta rápida e infalible para acompañar los mates de la tarde
Dorados, crocantes y recién salidos del horno: una opción perfecta para disfrutar en familia o amigos.
La merienda es uno de los momentos más esperados del día, ideal para hacer una pausa y compartir algo rico en casa. En ese contexto, los bizcochitos exprés de queso se convierten en una opción perfecta.
Una preparación simple, rápida y con pocos ingredientes que permite disfrutar de algo casero sin pasar demasiado tiempo en la cocina y combinan muy bien con distintas bebidas.
Ingredientes para los bizcochitos exprés de queso
200 g de harina leudante
100 g de manteca fría
120 g de queso rallado (puede ser reggianito, parmesano o pategrás)
1 huevo
2 cucharadas de leche
1 pizca de sal
Pimienta a gusto (opcional)
Paso a paso de la preparación
1. Preparar la base de la masa
Colocar la harina en un bowl amplio. Agregar la manteca fría cortada en cubos pequeños. Con las manos o con un tenedor comenzar a integrar hasta formar un arenado.
2. Incorporar el queso
Sumar el queso rallado y mezclar bien con la preparación anterior para que quede distribuido de manera pareja.
3. Agregar los ingredientes húmedos
Incorporar el huevo y la leche. Mezclar hasta formar una masa suave. Si está muy seca se puede añadir una cucharada extra de leche.
4. Formar la masa
Unir sin amasar demasiado, solo hasta lograr una textura homogénea. El exceso de amasado puede endurecer los bizcochitos.
5. Estirar
Colocar la masa sobre una superficie apenas enharinada y estirar con palo de amasar hasta lograr un grosor aproximado de 1 centímetro.
6. Cortar las piezas
Cortar con un molde pequeño, vaso o cuchillo formando cuadrados, círculos o rombos.
7. Llevar al horno
Disponer en una placa para horno (no hace falta enmantecar si es antiadherente). Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 12 a 15 minutos o hasta que estén dorados.
8. Servir
Retirar, dejar entibiar unos minutos y disfrutar recién hechos.
Consejos del panadero
- Manteca bien fría: ayuda a que la textura quede más crocante.
- No amasar demasiado: solo unir los ingredientes.
- Queso sabroso: cuanto más intenso sea, más sabor tendrán.
- Espesor ideal: si quedan demasiado finos pueden secarse rápido.
- Horno fuerte y precalentado: asegura un dorado parejo.