Hamburguesas "fit" de pollo: cómo hacerlas caseras y que salgan riquísimas

Preparar hamburguesas reales en casa es la mejor forma de cuidar la salud sin caer en la carne picada envasada. Esta receta "fit" simplificada permite que cualquiera se luzca en la cocina con un medallón sabroso.

La clave de este plato es la cocción al horno, lo que frena el uso de aceites innecesarios y garantiza un resultado parejo. Es una opción versátil: rinde como plato liviano o como un sándwich potente.

Ingredientes para seis unidades





Para que estas hamburguesas salgan increíbles, asegurate de tener estos elementos:

500 gramos de pechuga de pollo (limpia de grasa y hueso).

10 mililitros de mostaza y 20 mililitros de yogur griego natural (para la cremosidad).

5 mililitros de pasta de tomate concentrado y un chorrito de jugo de limón.

Perejil fresco picado y especias a gusto (pimentón, comino, ajo, tomillo u orégano).

Sal y pimienta negra para el cierre final.

Esta versión "fit" simplificada permite que cualquiera se luzca en la cocina.

Paso a paso





La elaboración lleva apenas 40 minutos entre la preparación y el fuego. Seguí estos pasos para no fallar en la receta:

Limpieza absoluta: trabajá sobre una tabla específica para el pollo y lavá bien los cuchillos. La carne cruda de ave es muy contaminante. Preparación: precalentá el horno a 180 grados. Secá el pollo con papel de cocina y retirá restos de grasa. El picado: cortá la pechuga en tiras y luego picala en piezas pequeñas (o usá picadora). El marinado: mezclá el pollo con la sal, pimienta, mostaza, yogur, tomate, jugo de limón y las especias. Formar los medallones: con las manos húmedas, armá seis porciones y dales forma compacta con cierto grosor. Cocción: horneá durante 20 minutos hasta que doren, dándoles la vuelta para que se cocinen parejo.

El "broche de oro": los acompañamientos





Si buscás la versión más saludable, servilas envueltas en cogollos de lechuga con rodajas de tomate. Para los paladares exigentes, un buen pan integral con palta machacada o guacamole casero es una combinación infalible.

Para un sabor más intenso, dales un toque final de plancha o parrilla al salir del horno. Sumar unos aros de cebolla morada (cruda o caramelizada) asegura saciedad sin descuidarse.