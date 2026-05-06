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Miércoles, 6 de mayo de 2026

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ANTOJO DULCE

Miguelitos de dulce de leche: la receta ideal para una merienda irresistible

Con una textura liviana y un relleno cremoso, esta preparación casera se convirtió en una de las opciones más tentadoras para compartir en reuniones o acompañar infusiones.

MBurczynsky

Las facturas forman parte de una de las tradiciones gastronómicas más queridas de la Argentina. Desde panaderías de barrio hasta recetas caseras, estas opciones siguen siendo protagonistas de desayunos y meriendas familiares.

Dentro de las alternativas más elegidas para acompañar el mate, los Miguelitos de Dulce de Leche aparecen unos pequeños bocaditos rellenos que se destacan por su textura suave e interior cremoso, ideales para compartir en cualquier momento del día.

&nbsp;Livianos, rellenos y cubiertos con azúcar impalpable: una de las opciones más irresistibles para la merienda.&nbsp;
 Livianos, rellenos y cubiertos con azúcar impalpable: una de las opciones más irresistibles para la merienda. 

Ingredientes para los miguelitos de dulce de leche

Para la masa 

  • 250 ml de agua
  • 100 g de manteca
  • 150 g de harina 0000
  • 4 huevos
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharada de azúcar

    • Para el relleno 

    • 400 g de dulce de leche repostero 

    Para decorar 

    •  Azúcar impalpable cantidad necesaria 

    &nbsp;Harina, manteca, huevos y dulce de leche: pocos ingredientes para una receta clásica y rendidora.&nbsp;
     Harina, manteca, huevos y dulce de leche: pocos ingredientes para una receta clásica y rendidora. 

    Paso a paso

  • En una olla colocar el agua, la manteca, la sal y el azúcar. Llevar a fuego medio hasta que la manteca se derrita completamente y la mezcla llegue al primer hervor.
  • Incorporar toda la harina de golpe y mezclar rápidamente con cuchara de madera hasta formar una masa homogénea que se despegue de las paredes de la olla.
  • Cocinar durante uno o dos minutos más para secar ligeramente la preparación. Luego retirar del fuego y dejar entibiar.
  • Agregar los huevos de a uno, mezclando muy bien antes de incorporar el siguiente. La masa debe quedar lisa, brillante y algo pegajosa.
  • Colocar la preparación en una manga pastelera y formar pequeñas porciones sobre una placa enmantecada o con papel manteca.
  • Llevar a horno precalentado a 200°C durante aproximadamente 20 a 25 minutos hasta que los miguelitos crezcan y se vean dorados.
  • Retirar y dejar enfriar completamente antes de rellenarlos con dulce de leche utilizando una manga pastelera.
  • Finalizar espolvoreando abundante azúcar impalpable por encima antes de servir.

    • &nbsp;El secreto está en lograr una masa liviana y dorada antes de incorporar el relleno.&nbsp;
     El secreto está en lograr una masa liviana y dorada antes de incorporar el relleno. 

    Consejos del panadero 

    • No abrir el horno durante la cocción para evitar que la masa pierda volumen.
    • Utilizar dulce de leche repostero para lograr un relleno más firme.
    • Si se desea una versión diferente, se pueden rellenar con crema pastelera o crema chantilly.
    • Espolvorear el azúcar impalpable justo antes de servir para mantener mejor la textura.
    • Para un resultado más aireado, batir bien la masa luego de cada huevo. 
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