ANTOJO DULCE
Miguelitos de dulce de leche: la receta ideal para una merienda irresistible
Con una textura liviana y un relleno cremoso, esta preparación casera se convirtió en una de las opciones más tentadoras para compartir en reuniones o acompañar infusiones.
Las facturas forman parte de una de las tradiciones gastronómicas más queridas de la Argentina. Desde panaderías de barrio hasta recetas caseras, estas opciones siguen siendo protagonistas de desayunos y meriendas familiares.
Dentro de las alternativas más elegidas para acompañar el mate, los Miguelitos de Dulce de Leche aparecen unos pequeños bocaditos rellenos que se destacan por su textura suave e interior cremoso, ideales para compartir en cualquier momento del día.
Ingredientes para los miguelitos de dulce de leche
Para la masa
Para el relleno
- 400 g de dulce de leche repostero
Para decorar
- Azúcar impalpable cantidad necesaria
Paso a paso
Consejos del panadero
- No abrir el horno durante la cocción para evitar que la masa pierda volumen.
- Utilizar dulce de leche repostero para lograr un relleno más firme.
- Si se desea una versión diferente, se pueden rellenar con crema pastelera o crema chantilly.
- Espolvorear el azúcar impalpable justo antes de servir para mantener mejor la textura.
- Para un resultado más aireado, batir bien la masa luego de cada huevo.