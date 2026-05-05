PASO A PASO
Napolitanos: la factura más fácil, rendidora y perfecta para la merienda
Con ingredientes básicos y un procedimiento accesible, esta preparación clásica de panadería se puede lograr en casa con un resultado esponjoso y delicioso.
La panadería es parte de la rutina de muchos hogares, pero cada vez más personas se animan a recrear sus clásicos favoritos sin salir de casa y con ingredientes simples.
En esta línea, los napolitanos se convierte en una alternativa ideal para quienes buscan algo dulce, rendidor y fácil de hacer. Perfecta para acompañar una infusión caliente o disfrutar en cualquier momento del día, es una opción que siempre suma en la cocina cotidiana.
Ingredientes para los napolitanos:
Paso a paso de la preparación:
En un bowl, mezclar la levadura con un poco de leche tibia y una cucharadita de azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.
En otro recipiente, colocar la harina, el azúcar y la sal. Agregar el huevo, la manteca blanda, la esencia de vainilla y la levadura activada.
Incorporar de a poco la leche restante y amasar hasta lograr una masa suave, lisa y elástica (unos 10 minutos).
Cubrir y dejar reposar en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su volumen.
Estirar la masa en forma rectangular y cortar tiras. Colocar en el centro el dulce o la crema y doblar ligeramente los bordes.
Disponer en una placa enmantecada y dejar descansar 30 minutos más.
Llevar a horno precalentado a 180°C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados.
Al salir del horno, pincelar con almíbar o espolvorear con azúcar impalpable (opción más sencilla).
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