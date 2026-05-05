Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 5 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
PASO A PASO

Napolitanos: la factura más fácil, rendidora y perfecta para la merienda

Con ingredientes básicos y un procedimiento accesible, esta preparación clásica de panadería se puede lograr en casa con un resultado esponjoso y delicioso.

MBurczynsky

La panadería es parte de la rutina de muchos hogares, pero cada vez más personas se animan a recrear sus clásicos favoritos sin salir de casa y con ingredientes simples.

En esta línea, los napolitanos se convierte en una alternativa ideal para quienes buscan algo dulce, rendidor y fácil de hacer. Perfecta para acompañar una infusión caliente o disfrutar en cualquier momento del día, es una opción que siempre suma en la cocina cotidiana.

&nbsp;El clásico de panadería que ahora se puede disfrutar recién hecho, sin salir de casa.&nbsp;
 El clásico de panadería que ahora se puede disfrutar recién hecho, sin salir de casa. 

Ingredientes para los napolitanos:  

  • 500 g de harina 000
  • 10 g de levadura seca (o 25 g fresca)
  • 250 ml de leche tibia
  • 80 g de azúcar
  • 80 g de manteca
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de sal
  • Esencia de vainilla (opcional)
  • Dulce de membrillo o crema pastelera (relleno)
  • Almíbar o azúcar impalpable para terminar

    • &nbsp;Elementos simples que se combinan para lograr una preparación clásica y rendidora.&nbsp;
     Elementos simples que se combinan para lograr una preparación clásica y rendidora. 

     Paso a paso de la preparación: 

  • Activar la levadura
    En un bowl, mezclar la levadura con un poco de leche tibia y una cucharadita de azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.
  • Preparar la masa
    En otro recipiente, colocar la harina, el azúcar y la sal. Agregar el huevo, la manteca blanda, la esencia de vainilla y la levadura activada.
  • Amasar
    Incorporar de a poco la leche restante y amasar hasta lograr una masa suave, lisa y elástica (unos 10 minutos).
  • Primer levado
    Cubrir y dejar reposar en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su volumen.
  • Formado
    Estirar la masa en forma rectangular y cortar tiras. Colocar en el centro el dulce o la crema y doblar ligeramente los bordes.
  • Segundo levado
    Disponer en una placa enmantecada y dejar descansar 30 minutos más.
  • Cocción
    Llevar a horno precalentado a 180°C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados.
  • Terminación
    Al salir del horno, pincelar con almíbar o espolvorear con azúcar impalpable (opción más sencilla).

    • El secreto está en el levado y en darle forma con cuidado para un resultado perfecto.

    El secreto está en el levado y en darle forma con cuidado para un resultado perfecto.

    Consejos del panadero 

  • No sobrecalentar la leche: debe estar tibia, no caliente.
  • Amasar bien para lograr una textura esponjosa.
  • Respetar los tiempos de levado: son clave para que queden aireados.
  • Podés variar el relleno con dulce de leche o crema pastelera.

    • Rellenos clásicos 

  • Azúcar impalpable espolvoreada
  • Almíbar para dar brillo
  • Granulado de azúcar
  • Azúcar común antes de hornear (queda crocante)

    • Rellenos estilo panadería "pro" 

  • Glasé blanco (azúcar impalpable + limón)
  • Almíbar + coco rallado
  • Almendras fileteadas
  • Mix de semillas dulces

    • Rellenos visibles 

  • Crema pastelera con manga
  • Dulce de membrillo en tiras
  • Dulce de leche por arriba
  • Crema + fruta (tipo frutillas)

    • Esta nota habla de:
    1
    La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
    Noticias

    La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

    2
    "¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin
    Noticias

    "¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin

    3
    Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
    Noticias

    Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

    4
    ¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
    Noticias

    ¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

    5
    Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
    Noticias

    Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

    Últimas noticias de Receta