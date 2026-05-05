Napolitanos: la factura más fácil, rendidora y perfecta para la merienda

La panadería es parte de la rutina de muchos hogares, pero cada vez más personas se animan a recrear sus clásicos favoritos sin salir de casa y con ingredientes simples.

En esta línea, los napolitanos se convierte en una alternativa ideal para quienes buscan algo dulce, rendidor y fácil de hacer. Perfecta para acompañar una infusión caliente o disfrutar en cualquier momento del día, es una opción que siempre suma en la cocina cotidiana.

El clásico de panadería que ahora se puede disfrutar recién hecho, sin salir de casa.

Ingredientes para los napolitanos:

500 g de harina 000

10 g de levadura seca (o 25 g fresca)

250 ml de leche tibia

80 g de azúcar

80 g de manteca

1 huevo

1 cucharadita de sal

Esencia de vainilla (opcional)

Dulce de membrillo o crema pastelera (relleno)

Almíbar o azúcar impalpable para terminar

Elementos simples que se combinan para lograr una preparación clásica y rendidora.

Paso a paso de la preparación:

Activar la levadura

En un bowl, mezclar la levadura con un poco de leche tibia y una cucharadita de azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.

Preparar la masa

En otro recipiente, colocar la harina, el azúcar y la sal. Agregar el huevo, la manteca blanda, la esencia de vainilla y la levadura activada.

Amasar

Incorporar de a poco la leche restante y amasar hasta lograr una masa suave, lisa y elástica (unos 10 minutos).

Primer levado

Cubrir y dejar reposar en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su volumen.

Formado

Estirar la masa en forma rectangular y cortar tiras. Colocar en el centro el dulce o la crema y doblar ligeramente los bordes.

Segundo levado

Disponer en una placa enmantecada y dejar descansar 30 minutos más.

Cocción

Llevar a horno precalentado a 180°C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados.

Terminación

Al salir del horno, pincelar con almíbar o espolvorear con azúcar impalpable (opción más sencilla).

El secreto está en el levado y en darle forma con cuidado para un resultado perfecto.

Consejos del panadero

No sobrecalentar la leche: debe estar tibia, no caliente.

Amasar bien para lograr una textura esponjosa.

Respetar los tiempos de levado: son clave para que queden aireados.

Podés variar el relleno con dulce de leche o crema pastelera.

Rellenos clásicos

Azúcar impalpable espolvoreada

Almíbar para dar brillo

Granulado de azúcar

Azúcar común antes de hornear (queda crocante)

Rellenos estilo panadería "pro"

Glasé blanco (azúcar impalpable + limón)

Almíbar + coco rallado

Almendras fileteadas

Mix de semillas dulces

Rellenos visibles

Crema pastelera con manga

Dulce de membrillo en tiras

Dulce de leche por arriba

Crema + fruta (tipo frutillas)