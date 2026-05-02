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Sábado, 2 de mayo de 2026

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SABOR ÚNICO

Budín suizo: el secreto mejor guardado para una merienda diferente

Una preparación casera y poco conocida que combina ingredientes simples para lograr un resultado húmedo, sabroso y sorprendente.

MBurczynsky

La merienda es ese momento del día que invita a frenar la rutina y disfrutar algo rico, casero y reconfortante. Entre mates, café o té, las preparaciones dulces ganan protagonismo y se convierten en el acompañante ideal para compartir o darse un gusto.

En ese universo de recetas tradicionales, el budín suizo aparece como una opción poco conocida pero sorprendente, con una combinación de ingredientes que lo hace distinto y perfecto para quienes buscan innovar sin complicarse en la cocina.

&nbsp;Una preparación casera que sorprende por su textura y su combinación de sabores.&nbsp;
 Una preparación casera que sorprende por su textura y su combinación de sabores. 

Ingredientes para el budín suizo

  • 50 g de manteca
  • 100 g de azúcar
  • 1 y ½ yemas
  • ½ manzana grande rallada
  • 25 g de nueces picadas
  • 1 cucharada de cacao amargo
  • 1 ½ cucharada de leche caliente
  • 50 g de bizcochuelo o budín (puede ser integral o de avena)
  • ½ cucharadita de polvo de hornear
  • Esencia de vainilla
  • 3 claras batidas a nieve

    • &nbsp;Una combinación original con fruta, cacao y frutos secos que define su sabor.&nbsp;
     Una combinación original con fruta, cacao y frutos secos que define su sabor. 

    Preparación paso a paso

    1. Base cremosa
    Batir la manteca blanda con el azúcar hasta lograr una textura tipo pomada, bien suave y homogénea.

    2. Incorporar las yemas
    Agregar las yemas de a poco, integrando bien para que la mezcla no se corte.

    3. Sumar fruta y frutos secos
    Incorporar la manzana rallada y las nueces picadas. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

    4. Preparar el cacao
    Disolver el cacao en la leche caliente y dejar entibiar. Luego, sumar a la preparación.

    5. Integrar el "seco" diferente
    Desmenuzar el budín o bizcochuelo y agregarlo junto con el polvo de hornear y la esencia de vainilla.

    6. Airear la mezcla
    Agregar las claras batidas a nieve con movimientos envolventes para mantener la esponjosidad.

    7. Horneado
    Colocar en una budinera enmantecada y enharinada. Llevar a horno moderado (180°C) durante unos 30 minutos o hasta que esté cocido.

    8. Final
    Dejar enfriar, desmoldar con cuidado y servir solo o acompañado con frutas o crema.

    &nbsp;Una preparación distinta que transforma ingredientes simples en un resultado sorprendente.&nbsp;
     Una preparación distinta que transforma ingredientes simples en un resultado sorprendente. 

    Consejos para que salga perfecto 

  • Usar manteca a punto pomada: esto garantiza una mezcla más aireada y una mejor textura final.
  • No sobremezclar: una vez incorporados los ingredientes, mezclar lo justo para no perder esponjosidad.
  • Batir bien las claras: este paso es clave para lograr un resultado liviano. Incorporarlas con movimientos suaves.
  • Controlar el horno: cada horno es distinto, por eso conviene pinchar con un palillo antes de retirar.
  • Sumar un toque extra: podés agregar más frutos secos, chips de chocolate o un poco de canela para personalizar la receta.
  • Dejar enfriar antes de desmoldar: evita que se rompa y mejora la consistencia.
  • Tip final: Si lo dejás reposar unas horas antes de servir, los sabores se intensifican y el resultado es todavía más rico. 

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