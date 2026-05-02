Budín suizo: el secreto mejor guardado para una merienda diferente
Una preparación casera y poco conocida que combina ingredientes simples para lograr un resultado húmedo, sabroso y sorprendente.
La merienda es ese momento del día que invita a frenar la rutina y disfrutar algo rico, casero y reconfortante. Entre mates, café o té, las preparaciones dulces ganan protagonismo y se convierten en el acompañante ideal para compartir o darse un gusto.
En ese universo de recetas tradicionales, el budín suizo aparece como una opción poco conocida pero sorprendente, con una combinación de ingredientes que lo hace distinto y perfecto para quienes buscan innovar sin complicarse en la cocina.
Ingredientes para el budín suizo
Preparación paso a paso
1. Base cremosa
Batir la manteca blanda con el azúcar hasta lograr una textura tipo pomada, bien suave y homogénea.
2. Incorporar las yemas
Agregar las yemas de a poco, integrando bien para que la mezcla no se corte.
3. Sumar fruta y frutos secos
Incorporar la manzana rallada y las nueces picadas. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.
4. Preparar el cacao
Disolver el cacao en la leche caliente y dejar entibiar. Luego, sumar a la preparación.
5. Integrar el "seco" diferente
Desmenuzar el budín o bizcochuelo y agregarlo junto con el polvo de hornear y la esencia de vainilla.
6. Airear la mezcla
Agregar las claras batidas a nieve con movimientos envolventes para mantener la esponjosidad.
7. Horneado
Colocar en una budinera enmantecada y enharinada. Llevar a horno moderado (180°C) durante unos 30 minutos o hasta que esté cocido.
8. Final
Dejar enfriar, desmoldar con cuidado y servir solo o acompañado con frutas o crema.
Consejos para que salga perfecto