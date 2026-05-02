Budín suizo: el secreto mejor guardado para una merienda diferente

La merienda es ese momento del día que invita a frenar la rutina y disfrutar algo rico, casero y reconfortante. Entre mates, café o té, las preparaciones dulces ganan protagonismo y se convierten en el acompañante ideal para compartir o darse un gusto.

En ese universo de recetas tradicionales, el budín suizo aparece como una opción poco conocida pero sorprendente, con una combinación de ingredientes que lo hace distinto y perfecto para quienes buscan innovar sin complicarse en la cocina.

Una preparación casera que sorprende por su textura y su combinación de sabores.

Ingredientes para el budín suizo

50 g de manteca

100 g de azúcar

1 y ½ yemas

½ manzana grande rallada

25 g de nueces picadas

1 cucharada de cacao amargo

1 ½ cucharada de leche caliente

50 g de bizcochuelo o budín (puede ser integral o de avena)

½ cucharadita de polvo de hornear

Esencia de vainilla

3 claras batidas a nieve

Una combinación original con fruta, cacao y frutos secos que define su sabor.

Preparación paso a paso

1. Base cremosa

Batir la manteca blanda con el azúcar hasta lograr una textura tipo pomada, bien suave y homogénea.

2. Incorporar las yemas

Agregar las yemas de a poco, integrando bien para que la mezcla no se corte.

3. Sumar fruta y frutos secos

Incorporar la manzana rallada y las nueces picadas. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

4. Preparar el cacao

Disolver el cacao en la leche caliente y dejar entibiar. Luego, sumar a la preparación.

5. Integrar el "seco" diferente

Desmenuzar el budín o bizcochuelo y agregarlo junto con el polvo de hornear y la esencia de vainilla.

6. Airear la mezcla

Agregar las claras batidas a nieve con movimientos envolventes para mantener la esponjosidad.

7. Horneado

Colocar en una budinera enmantecada y enharinada. Llevar a horno moderado (180°C) durante unos 30 minutos o hasta que esté cocido.

8. Final

Dejar enfriar, desmoldar con cuidado y servir solo o acompañado con frutas o crema.

Una preparación distinta que transforma ingredientes simples en un resultado sorprendente.

Consejos para que salga perfecto

Usar manteca a punto pomada: esto garantiza una mezcla más aireada y una mejor textura final.

No sobremezclar: una vez incorporados los ingredientes, mezclar lo justo para no perder esponjosidad.

Batir bien las claras: este paso es clave para lograr un resultado liviano. Incorporarlas con movimientos suaves.

Controlar el horno: cada horno es distinto, por eso conviene pinchar con un palillo antes de retirar.

Sumar un toque extra: podés agregar más frutos secos, chips de chocolate o un poco de canela para personalizar la receta.

Dejar enfriar antes de desmoldar: evita que se rompa y mejora la consistencia.

Tip final: Si lo dejás reposar unas horas antes de servir, los sabores se intensifican y el resultado es todavía más rico.