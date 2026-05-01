Sándwich de entraña y rúcula: el paso a paso para lograr sabor de restaurante en solo media hora

La entraña destaca como uno de los cortes más sabrosos y rápidos de cocinar. En formato sándwich, esta pieza se transforma en un plato que compite con cualquier cocina profesional.

La propuesta rinde para cuatro personas y requiere apenas una parrilla. Con un aporte de 525 calorías por porción, es la solución ideal para una cena rápida y sofisticada.

Ingredientes necesarios para el éxito gastronómico

Para obtener este manjar, se deben alistar los siguientes ingredientes:

570 g de entraña limpia de grasa y membranas.

2 cucharadas de vinagre balsámico y 2 cucharadas de mostaza a la antigua.

1/2 cucharada de mostaza Dijon y cebolla roja en láminas.

3 cucharadas totales de jugo de limón fresco y 4 panecillos tipo ciabatta.

Rúcula fresca, 1 cucharada de aceite de oliva y 30 g de queso parmesano en lascas.

El secreto del marinado y la cebolla

Antes de encender el fuego, es vital preparar los complementos. En un bol, mezcle la cebolla con limón, sal y pimienta; deje reposar para suavizar su sabor.

En otro recipiente, bata el vinagre balsámico con las dos variedades de mostaza. Este batido es el eje del sabor, pero no debe aplicarse desde el inicio de la cocción.

La entraña destaca como uno de los cortes más sabrosos y veloces de cocinar.

Cocción de la carne y reposo obligatorio

Con la parrilla a temperatura media-alta, salpimente la entraña y llévela al calor. Para un punto medio, bastan entre 3 y 4 minutos por lado.

En los últimos 3 minutos, pincele la pieza con la preparación de mostaza y balsámico para lograr la caramelización. Luego, retire la carne y déjela reposar 5 minutos sin falta.

Dicha pausa es fundamental para redistribuir los jugos internos y evitar que la fibra se seque al momento del corte. Finalmente, filetee en diagonal contra la fibra.

Armado final: el orden de los factores

Mientras la proteína descansa, tueste los panes ciabatta por ambos lados. En paralelo, uní la rúcula con el aceite, el limón restante y el parmesano.

Para montar el sándwich, siga este orden estratégico:

Coloque primero la entraña en láminas finas. Sume encima la rúcula aliñada con el queso. Corone con la cebolla marinada, evitando verter los jugos del bol para no humedecer el pan.

El resultado es un plato equilibrado, técnico y extremadamente rápido que "se pone la diez" en cualquier mesa argentina.