Pan de queso cottage: la receta viral para ganar músculo y calmar el hambre

Una cocinera presentó una innovadora propuesta de panecillos de queso cottage cargada de proteínas. Esta receta busca favorecer el aumento de la masa muscular.

Dicha iniciativa impactó en las redes sociales como una solución rápida para evitar los antojos entre comidas. Planificar estas colaciones frena la tentación de productos procesados.

Organizar el menú asegura una rutina efectiva que evita complicaciones cuando el tiempo es escaso. Estos panecillos destacan por su capacidad saciante y su aporte nutricional.

Ingredientes y preparación del snack nutritivo

Para elaborar media docena de estos panes, se confirmaron siete ingredientes básicos. Se utilizan 100 gramos de almendra molida para reemplazar a las harinas tradicionales.

La lista incluye un huevo grande, 200 gramos de queso cottage y 8 gramos de levadura química. Se suma sésamo para decorar, junto a una pizca de sal y orégano.

La técnica consiste en mezclar todos los elementos en un bowl hasta obtener una masa homogénea. Este método garantiza snacks frescos que evitan el consumo de grasas industriales.

Estos panecillos destacan por su capacidad saciante y su aporte nutricional.

Cocción en tiempo récord: freidora o horno

El uso de la freidora de aire aceleró el proceso de cocción a solo 12 minutos a una temperatura de 180 grados. Es la alternativa ideal para deportistas con poco tiempo.

Si se prefiere el horno convencional, la cocción demora entre 17 y 20 minutos a la misma temperatura. Se recomienda añadir el sésamo antes de aplicar calor para sumar crocante.

Dejar enfriar las piezas permite rellenarlas con fetas de jamón o pavo de buena calidad. También es posible utilizar salmón rosado para incorporar grasas saludables.

Otras alternativas incluyen sumar más queso cottage o feta acompañado de rúcula fresca. Esta versatilidad asegura una merienda potente que se puede llevar "al trote" sin perder calidad.



